Marco Masini ha oscurato Fedez: la collaborazione è diventata un cameo del rapper

Masini e Fedez via LaPresse a Sanremo 2026

C'era molta attesa sul secondo atto della coppia Fedez e Marco Masini al Festival di Sanremo, dopo l'esordio lo scorso anno, nella serata cover con "Bella stronza" dell'autore fiorentino. Dopo i primi ascolti, la coppia è stata anche tra i favoriti alla vittoria finale con "Male Necessario", un brano che indaga non solo sulla solitudine, con riferimenti nella strofa di Fedez come: "La gente pudica giudica, che brutta gente che frequenta Fedez, ma ci si dimentica sempre che Giuda se la faceva con gente per bene". Nella seconda parte della strofa sarebbe poi arrivato il riferimento ai figli e alla loro crescita nella strofa cantata da Masini: "Quando crescerai, si impara vedrai / che i mostri non stanno soltanto sotto il letto".

La collaborazione diventata un "cameo" di Fedez in "Male necessario"

E quando è arrivato il momento di salire e performare sul palco dell'Ariston il concetto di coppia sembra esser decaduto, con una performance vocale da parte di Masini piena, tuonante, anche se con qualche incertezza iniziale. Una prova che non solo ha scatenato l'applauso del pubblico di Sanremo, ma che ha messo in secondo piano anche la performance di Fedez, rinchiuso nella strofa iniziale e nei momenti finali del brano, un cameo nel brano più che una collaborazione. Proprio dal punto di vista vocale, Fedez è sembrato meno a fuoco rispetto alle esibizioni dello scorso anno, quando con "Battito" aveva convinto, fino al punto di rischiare il podio finale, fermandosi solo in 4° posizione.

La presenza di Luca Jurman come vocal coach di Fedez per Sanremo 2026

Proprio il canto era stato uno degli elementi su cui aveva puntato Fedez nei mesi precedenti al Festival di Sanremo, con l'aiuto anche di un vocal coach d'eccezione come Luca Jurman. Apparso prima in una storia instagram del rapper milanese, l'accordo tra i due è stato sancito qualche giorno più tardi con un post sui social dell'ex insegnante di Amici: "Il motivo per cui rispondo all’aiuto è per insegnare ad evitarlo (l’uso dell’Autotune), o almeno farlo diventare davvero una scelta e non una necessità per nascondere i problemi! Mi sembra chiaro! Perché scegliere di usarlo (benché io non sia mai d’accordo nel farlo) come qualcuno dice di volerlo fare per effetto è differente dal coprire le proprie ‘magagne'!!".