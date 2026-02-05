Jurman vocal coach di Fedez a Sanremo 2026, il rapper allenato come Marco Carta ad Amici: “Non aiutarlo non è etico”

Luca Jurman e Fedez, via Facebook

C'eravamo tanto criticati, o forse no. È ciò che risalta dall'ultimo post su Instagram di Luca Jurman, il vocal coach reso celebre non solo dalla sua partecipazione ad Amici dal 2007 al 2011, ma anche dalle collaborazioni con Laura Pausini, Anna Oxa, Zucchero ed Eros Ramazzotti. Infatti, Jurman ha annunciato di esser diventato il vocal coach di Fedez, protagonista al prossimo Festival di Sanremo 2026 con Marco Masini con il brano "Male necessario". Eppure, prima di quest'incontro, già anticipato da alcune storie su Instagram, c'era stata un'iniziale distanza tra i due artisti, con Jurman che aveva più volte criticato l'uso smoderato dell'autotune nelle nuove generazioni musicali e come Fedez rappresentasse il prototipo delle sue accuse.

Come si sono incontrati per la prima volta Fedez e il vocal coach Luca Jurman

Ma a cambiare la linea divergente tra Jurman e Fedez è stata sicuramente la partecipazione, l'11 novembre 2025, del vocal coach al Pulp Podcast di Fedez e Mr. Marra. In quell'occasione i due si erano ritrovati a discutere di come le piattaforme di streaming avessero alterato definitivamente lo stato della musica in Italia, ma soprattutto ritornando sulla validità dei talent italiani. In quell'occasione Fedez aveva criticato aspramente il sistema discografico attorno ad Amici, sostenendo proprio Jurman nella causa per diffamazione intentata contro di lui da Fascino PGT, che produce il talent, lo scorso 4 gennaio 2024. E in questo senso, la sua ospitata al podcast sembra esser diventata un terreno fertile per la nascita di questa collaborazione.

L'annuncio della collaborazione con Fedez a Sanremo 2026

Nel post pubblico sul profilo Facebook di Jurman, si fa subito riferimento all'utilizzo dell'autotune: "Il motivo per cui rispondo all’aiuto è per insegnare ad evitarlo (l’uso dell’Autotune), o almeno farlo diventare davvero una scelta e non una necessità per nascondere i problemi! Mi sembra chiaro! Perché scegliere di usarlo (benché io non sia mai d’accordo nel farlo) come qualcuno dice di volerlo fare per effetto è differente dal coprire le proprie ‘magagne'!!".

L'autotune e la richiesta da parte di Fedez

La questione autotune, via via nel post, si diluisce arrivando poi al culmine quando Jurman sottolinea che Fedez ha cercato la sua figura negli scorsi mesi e non viceversa: "Certo, il tempo è davvero poco: forse questa scommessa almeno arriverà a trasferire l’amore per imparare la bellezza del cantare, e quando un rapper che ha un peso per i fatti suoi, che avrebbe potuto fregarsene e continuare come sempre ha fatto, chiede in modo umile di studiare per migliorare, sarebbe antietico non insegnargli l’arte del canto. Specialmente dopo averlo io criticato in modo pesante per anni, come appunto ho sempre fatto verso lo stesso Fedez!".

La tecnica del tapis roulant, come per Marco Carta ad Amici 2008

C'è anche un particolare tecnico che, osservando il passato, ritorna nei video e nelle foto di Fedez. Infatti, come mostrato nei video degli scorsi giorni, abbiamo potuto osservare Fedez correre su un tapis roulant mentre canta: un'immagine che ai fan di Amici ha potuto ricordare un altro allievo di Jurman. Infatti, il vocal coach aveva utilizzato questa tecnica anche durante il pomeridiano di Amici 2008 con Marco Carta: un esercizio che permetteva di allenare la resistenza fisica e il diaframma del cantante.