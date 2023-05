Maria De Filippi e il futuro a Mediaset: “Berlusconi potrebbe offrirle un ruolo maggiore in azienda” Mediaset potrà contare sulla presenza di Maria De Filippi davanti alla telecamera ancora a lungo ma, secondo indiscrezioni, l’ad di Cologno Monzese avrebbe in mente di offrirle per il futuro un ruolo importante, che potrebbe allontanarla dalla conduzione dei suoi programmi.

A cura di Giulia Turco

Mentre in Rai si sta configurando un nuovo assetto di volti televisivi, Mediaset punta sulle certezze del suo palinsesto. Da un lato l'azienda di Cologno Monzese starebbe facendo di tutto per trattenere in casa almeno un altro anno Barbara d'Urso e i suoi programmi del pomeriggio, dall'altro non ha nessuna intenzione di fare a meno delle sue colonne portanti come Maria De Filippi.

Le ipotesi sul futuro di Maria De Filippi in tv

Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo la conduttrice ha vissuto un periodo molto complesso. Il ritorno in tv è avvenuto nel giro di poche settimane, ma stando a quello che hanno raccontato fonti a lei vicine, la conduttrice avrebbe accusato il colpo solo in seguito, arrivando a prendere in considerazione l'opzione di prendersi una pausa o lasciare definitivamente la conduzione dei suoi programmi.

Secondo Liberoquotidiano, Mediaset dovrebbe poter contare sulla presenza di Maria de Filippi davanti alla telecamera ancora a lungo, ma non è escluso che in futuro possa passare a ricoprire un ruolo manageriale all'interno della stessa Mediaset. "Maria ancora una volta sarà in prima linea con i suoi contenuti e chissà che per lei non arrivi anche un ruolo da manager”, si legge. "Pier Silvio Berlusconi potrebbe quindi offrirle un peso addirittura maggiore all’interno dell’azienda, anche se ciò potrebbe comportare che in futuro la De Filippi non si occuperà più della condizione bensì delle produzioni".

Il momento buio e l'idea di lasciare il lavoro

Tornata davanti alle telecamere appena una settimana dopo i funerali del marito a Roma, è sui suoi collaboratori che la conduttrice avrebbe riversato i suoi dubbi e le sue debolezze. “Immagino il vuoto che di colpo di è creato nelle tue giornate”, le aveva scritto l’amico e collega Ezio Greggio in una lettera aperta pubblicata lo scorso marzo sulle pagine di Novella 2000. “Ho letto qua e là della tua voglia di mollare tutto, di fermarti nel tuo lavoro. Mi auguro sia stato solo un momento di smarrimento”, scriveva il conduttore. “Io, a nome di tanti tuoi amici, ti dico che si deve andare avanti, che devi continuare. Lo devi a una platea sterminata che ti segue, lo devi ai centinaia di talenti che aspettano l’occasione che gli darai sul tuo palcoscenico per emergere e coronare i loro sogni”.