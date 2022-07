Mara Venier: “Non vado in pensione. Sanremo? Non è per me” La conduttrice in un’intervista parla del suo futuro, il record di edizioni di Domenica In e una parola a lei spesso associata come Sanremo: “Fossi matta”.

A cura di Andrea Parrella

"Il Festival di Sanremo? Fossi matta". Mara Venier è categorica e on ha alcuna intenzione di affrontare quello che è il luogo di consacrazione per eccellenza per ogni volto televisivo che si rispetti. La presentatrice di Domenica In è tornata a toccare un punto su cui spesso viene sollecitata, ovvero la conduzione della kermesse canora che da quattro anni, ormai, è appaltata alla gestione di Amadeus. Intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, zia Mara ha categoricamente negato la possibilità di trovarsi all'Ariston per quello che è l'evento televisivo dell'anno, escludendo l'ipotesi futura: "Non sono una da Sanremo: a me piace stare seduta, chiacchierare. Lì, con tutti gli occhi puntati addosso, mi verrebbe un’ansia incredibile, peggio che al matrimonio di Matano". Il riferimento è alle nozze di Alberto Matano, che la conduttrice ha celebrato proprio poche settimane fa.

Mara Venier e le voci su un suo ritiro

Mara Venier tornerà anche nella prossima stagione alla conduzione di Domenica In, il contenitore di Rai1 che proprio grazie a lei è tornato ad essere un punto di riferimento per il pubblico della domenica pomeriggio. A dispetto delle voci che nelle scorse stagioni la davano prossima al ritiro dalle scene, lei di dire basta non ha alcuna intenzione, pur avendo festeggiato proprio di recente i 30 anni di carriera. La prospettiva, adesso, è che sarà il pubblico a dover decidere quando determinare la fine del suo percorso: "Col cavolo che vado in pensione! Andrò avanti finché il pubblico gradirà il mio modo di condurre".

Il record di edizioni di Domenica In

Nel frattempo a settembre, quando inizierà la sua nuova avventura su Rai, farà segnare subito un record, arrivando a 14 stagioni di Domenica In condotte e superando il record di 13, detenuto da Pippo Baudo. Record che commenta così: "Pippo è la televisione, l’ho sempre invitato e lo vorrei sempre ospite. Queste 14 edizioni sono un regalo, sono 14 anni della mia vita. Di una Mara che, in fondo, è rimasta una ragazza che non smette di sognare".