Mara Venier: “Mi cacciarono dalla Rai perché troppo vecchia, tornai per riscattarmi dopo l’umiliazione” Mara Venier ha parlato del burrascoso addio alla Rai, prima di tornare a essere la regina della domenica pomeriggio.

A cura di Daniela Seclì

Mara Venier ha rilasciato un'intervista in occasione dell'ultimo appuntamento del ciclo Gli incontri del principe. Nel corso della chiacchierata con Stefano Zurlo, tenutasi presso il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, ha parlato del passato burrascoso con la RAI e ha raccontato aneddoti curiosi su celebrità internazionali con le quali ha avuto modo di relazionarsi. Le sue dichiarazioni riportate da Ansa.

Mara Venier e l'addio burrascoso alla Rai prima di tornare a Domenica In

Mara Venier ha ricordato quando si interruppe il suo rapporto con la Rai e le motivazioni inaccettabili con cui venne giustificata la fine di quell'esperienza professionale:

Quando la Rai mi ha richiamato perché Domenica in traballava, 5 anni fa, qualche anno prima mi avevano mandato via perché dicevano che ero troppo vecchia, (poi non voglio parlare della Rai, quel direttore di Rai1 lo diceva…), quando dopo 4 anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori.

Mara Venier e gli aneddoti su Arnold Schwarzenegger e Madonna

Mara Venier ha svelato come si comportò Arnold Schwarzenegger durante un'intervista. Un atteggiamento inopportuno che la fece arrabbiare: "L'unico che veramente mi ha fatto arrabbiare è Schwarzenegger. Dovevo intervistarlo. Arriva al Grand Hotel di Roma, avevo il traduttore, lui aveva l'auricolare e si infastidiva. E la cosa che mi ha irritato moltissimo è che si toglieva l'auricolare e lo buttava per terra. E allora un tecnico lo raccoglieva e glielo dava. Lo ha fatto tre volte. Io mi sono girata verso il produttore e gli ho detto: "La prossima volta mi alzo e vado via, digli di non buttare più in terra l'auricolare". Non l'ha più fatto ed è finita l'intervista". Anche Madonna non fu particolarmente corretta con la regina della domenica televisiva: