Manuela Arcuri dalla fiction Mediaset passa in Rai: “Interpreterò la donna di un uomo politico” Manuela Arcuri ha rivelato di essere la protagonista di una fiction Rai, prevista per la primavera 2024. L’attrice torna dinanzi alla macchina da presa, stavolta da protagonista ma lontano dalle produzioni Mediaset e ha rivelato: “È un progetto a cui tengo molto”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le proposte della stagione televisiva della Rai, ci sono anche le nuove produzioni di fiction e serie tv, disseminate nel periodo invernale e in quello primaverile. Protagonista di una nuova fiction, prevista per il 2024 sarà Manuela Arcuri. Lo ha annunciato l'attrice in un'intervista rilasciata al Giornale, nella quale ha parlato dei suoi progetti futuri, in cui emerge la volontà di cimentarsi in una nuova sfida professionale, con il conseguente passaggio da Mediaset, dove è stata al centro di svariate fiction, anche di un certo successo, al servizio pubblico.

Manuela Arcuri protagonista di una fiction Rai

Lo aveva detto già qualche tempo fa, Manuela Arcuri, che avrebbe voluto tornare sul set e riprendere la sua carriera da attrice. L'ultima fiction in tv, infatti, risale al 2017 ovviamente su Canale 5, e ancor prima aveva avuto il ruolo da protagonista in Pupetta Maresca nell'ormai lontano 2013. È giunto, quindi, il momento di ritornare davanti la macchina da presa, ma facendo un passaggio decisamente significativo, passando dalla fiction Mediaset a quella targata Rai, dove la sua ultima apparizione risale al 2019, quando è stata concorrente di Ballando con le stelle. L'attrice ha dichiarato, parlando del progetto che la vedrà come protagonista:

Una serie in quattro puntate per la Rai cui tengo molto, pronta per la primavera 2024. Titolo provvisorio La Donna della Seconda Repubblica. E’ la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica.

L'ipotesi Veronica Lario

Stando ai pochi indizi rivelati dall'attrice, quindi, è partita un'analisi su chi potrebbe essere la donna che Manuela Arcuri dovrà interpretare. Qualcuno ha avanzato il nome di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, dal momento che come personaggio potrebbe prestarsi ad un racconto piuttosto sfaccettato, che attraversi la sua vita da donna di spettacolo, poi quella di compagna di un uomo politico così influente come è stato Il Cavaliere. Al momento si tratta di supposizioni che, però, non trovano riscontro, almeno fin quando non sarà possibile reperire nuove informazioni a riguardo.

Il periodo lontano dalla tv

L'attrice aveva rivelato di essersi allontanata dalla tv e più in generale dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi a suo figlio Mattia, avuto nel 2014 e anche al suo compagno, ormai marito, Giovanni Di Gianfrancesco con il quale è convolata a nozze, nel luglio 2022, dopo dodici anni di fidanzamento, sebbene si fossero già sposati civilmente. Eppure non ha mai rinnegato questa sua scelta, rivendicata con convinzione, in quanto da tempo aveva manifestato il desiderio di diventare mamma. Trascorso questo periodo lontano dal piccolo schermo, però, l'attrice ha sentito la necessità di riprendere in mano la sua vita lavorativa.