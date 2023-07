Mediaset, l’account Twitter delle fiction ha commentato la serie Rai su Raul Gardini L’account che generalmente viene utilizzato per la propaganda delle fiction Mediaset ha cominciato a commentare la docu-fiction di Rai1. I tweet sono stati cancellati senza nessuna spiegazione.

"Mi son sempre chiesta cosa sarebbe stato questo Paese con te in vita". Non è il commento di un utente su Twitter qualsiasi, ma della pagina ufficiale delle Fiction di Mediaset. E il commento è realtivo alla docu-fiction su Raul Gardini andata in onda in prima serata, domenica 23 luglio su Rai1. È chiaro che nella serata di ieri qualcosa deve essere andato storto. I tweet sono stati cancellati. L'account Twitter più che hackerato, sembrerebbe essere stato vittima di una social media manager distratta che ha twittato, suo malgrado, dall'account ufficiale di Mediaset.

Che cosa è successo

L'account ufficiale Fiction Mediaset, che di solito rilascia comunicazioni ufficiali sulla programmazione delle fiction delle reti di Pier Silvio Berlusconi, ieri sera, 23 luglio, ha di fatto commentato la storia dell'imprenditore morto suicida nei giorni in cui era esplosa l'inchiesta giudiziaria di Mani Pulite. I tweet sono rimasti online per più di trenta minuti, prima di essere stati rimossi. Nessuna spiegazione è stata forinita dall'account.

I tweet pubblicati dall'account Mediaset in commento alla fiction Rai

Tra i tweet pubblicati che hanno commentato e pubblicizzato un competitor diretto di Mediaset, ci sono stati questi tre, tutti nell'arco di cinque minuti: "Aveva ancora così tanto da dare Raul Gardini, dice Giovanni Minoli ora su Rai1". E ancora, l'account prosegue: "Paura di sbagliare, lui, Raul Gardini che ha fatto fatto fatto…grazie Raul Gardini". Un commento quasi di un parente. E poi l'ultimo, il definitivo che rivela anche il genere della persona che sta scrivendo: "Da quel 23 luglio 1993 Raul Gardini sei mancato. Mi sono sempre chiesta come sarebbe stato questo Paese con te in vita". Uno scivolone vero e proprio che gli utenti di Twitter hanno subito sottolineato. L'account "Fiction Mediaset" – che per la verità a tutt'oggi ha una spunta blu verificata e non quella ‘gold', oggi riconosciuta maggiormente – ha cancellato per l'imbarazzo.