Raul Gardini, 30 anni dalla morte: la docufiction con Fabrizio Bentivoglio racconta la sua storia Domenica 23 luglio in onda su Rai1 la docufiction Raul Gardini con Fabrizio Bentivoglio e Pilar Fogliati, diretta da Francesco Miccichè. A 30 anni dal suicidio dell’imprenditore, la Rai ripercorre la sua storia con testimonianze e materiale d’archivio.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Fabrizio Bentivoglio, a destra Raul Gardini

Il 23 luglio 1993, l'imprenditore Raul Gardini si toglieva la vita. A trent'anni esatti dalla sua morte, il 23 luglio 2023, Rai1 trasmetterà la docufiction Raul Gardini, che ripercorrerà la storia dell'imprenditore ravennate, ex presidente di Ferruzzi finanziaria e Montedison, attraverso le testimonianze di coloro che hanno condiviso un pezzo di strada con lui. A interpretare Gardini sarà Fabrizio Bentivoglio. Nel cast anche Pilar Fogliati. La docufiction è diretta da Francesco Miccichè. Raul Gardini è prodotto da Rai Fiction e Aurora TV con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. La trama racconterà l'avventura del Moro di Venezia e la Coppa America, ma anche la crisi di Enimont, gli anni di Tangentopoli e la frattura con la famiglia Ferruzzi. Insomma, un ritratto che racconta l'imprenditore ma anche l'uomo privato.

Raul Gardini, la trama della docufiction con Fabrizio Bentivoglio e Pilar Fogliati

Raul Gardini

La docufiction Raul Gardini, ricostruisce la figura del noto imprenditore attraverso testimonianze e materiale d'archivio. La narrazione parte dal varo della barca Moro di Venezia, avvenuta l'11 marzo 1990 e termina nel giorno del suicidio di Gardini, il 23 luglio 1993. Pilar Fogliati interpreta una giornalista che, nel corso di un'intervista con Gardini (Fabrizio Bentivoglio, ndr), racconta le complessità dell'imprenditore e le vicende che lo hanno portato a essere uno degli italiani più noti al mondo. L'attore Fabrizio Bentivoglio ha raccontato come si è approcciato a questo ruolo:

La prima volta che mi è stato proposto il ruolo di Raul Gardini risale a una decina di anni fa, per un film che poi, come spesso succede, non si è più fatto, lasciando in me, ma credo anche in lui, non contento già allora di essere stato dimenticato, un certo rimpianto. Quindi, quando ho ricevuto la telefonata di Francesco Miccichè che mi parlava di questo suo progetto, non solo non ho fatto alcuna fatica nel sentirlo subito anche mio, ma ci siamo anche detti che avremmo diviso i compiti: il documentario avrebbe raccontato Gardini, l’uomo pubblico, l’industriale; il film avrebbe raccontato Raul, l’uomo privato, il marito, il padre, l’amico e a cose fatte posso dire con certezza, anche per la rapidità con cui il tutto è stato girato, che questo Raul è sgorgato quasi malgrado me, autonomamente, come se avesse anche lui una certa fretta di uscire e di liberarmi da quella promessa fattagli più di dieci anni fa.

Il ritratto privato di Raul Gardini è affidato a persone in qualche modo a lui legate come Riccardo Muti, i giornalisti che hanno avuto modo di conoscerlo, i manager che gli sono stati accanto, il timoniere de Il Moro di Venezia Paul Cayard e tanti altri. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha svelato ulteriori dettagli sulla trama di questo progetto:

La docufiction dedicata a Raul Gardini ripropone una personalità complessa come gli anni in cui ha vissuto e le contraddizioni di un imprenditore dalla visione strategica per approfondire l’avventura del Moro di Venezia e i difficili anni di Tangentopoli. La coproduzione che abbiamo realizzato con Aurora TV vuole restituire l’energia di un sogno con la ricchezza dei materiali documentari, il grande lavoro d’interpretazione di Fabrizio Bentivoglio, la regia di Francesco Miccichè e il coordinamento editoriale di Giovanni Filippetto.

Il cast della docufiction Raul Gardini

Pilar Fogliati e Fabrizio Bentivoglio

Fabrizio Bentivoglio interpreta Raul Gardini;

Pilar Fogliati interpreta Maria Bertasi;

Sara D’Amario interpreta Alessandra Ferruzzi;

Helene Nardini interpreta Idina Ferruzzi Gardini;

Laura Cravedi interpreta Cochi Gardini;

Gabriela Giovanardi interpreta Eleonora Gardini; Sebastian Luque Herrera interpreta Ivan Gardini; Pierantonio Novara interpreta Angelo Vianello; Stefano Abbati interpreta Arturo Ferruzzi; Michele Rosiello interpreta Paul Cayard.

Dove vedere la docufiction Raul Gardini in replica e streaming

Come precisato, la docufiction diretta da Francesco Miccichè, andrà in onda domenica 23 luglio alle ore 21:25 su Rai1. Tuttavia, sarà possibile assistere a Raul Gardini anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma RaiPlay, dove – dopo la messa in onda – sarà possibile recuperare la docufiction in replica.