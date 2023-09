Manila Nazzaro e Stefano Oradei a Venezia, la risposta alle critiche: “Non devo convincere nessuno” Dopo Ballando con le stelle, Manila Nazzaro e Stefano Oradei fanno ormai coppia fissa. Sul red carpet dell’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, l’ex vincitrice di Miss Italia e il ballerino hanno dato spettacolo del loro amore con un bacio plateale e romantico.

A cura di Sara Leombruno

La relazione tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei procede a gonfie vele: i due, dopo essersi conosciuti durante la partecipazione della conduttrice ed ex modella a Ballando con le Stelle, fanno ormai coppia fissa, e dopo aver trascorso insieme le vacanze estive sono stati invitati all'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Più che gli abiti eleganti o i gioielli vistosi, a dominare la scena sul red carpet è stato il loro amore, che hanno voluto mostrare a tutti con un bacio romantico e plateale. Il talent show condotto da Milly Carlucci permise all'ex gieffina di stringere il legame con il bel 40enne, e da allora i due non si sono più lasciati. Nelle foto scattate dai fotografi alla Mostra si vede Manila sfilare in Lunaren, con un vestito lungo monospalla con spacco ampio, ornato da paillettes nere nella parte centrale e rosse nella parte superiore e inferiore. Scelta molto più sobria, invece, quella del compagno Stefano, che ha optato per un classico smoking nero con papillon firmato Diamond Couture. Ai commenti di critica su Instagram al carosello di foto di Venezia Manila risponde decisa: "Non devo convincere nessuno".

Un amore formato social

Non è la prima volta che l'ex vincitrice di Miss Italia e il ballerino danno spettacolo del loro legame: da quando stanno insieme, infatti, Nazzaro e Oradei pubblicano spesso su Instagram scatti che li ritraggono nella loro quotidianità. Balli al chiaro di luna, baci appassionati o passeggiate romantiche: la coppia aggiorna in modo costante i fan postando momenti intimi. Proprio per questo, non sono mancate le polemiche: c'è chi pensa che Manila ostenti così tanto la loro relazione per convincere il pubblico ad affezionarsi alla nuova coppia dopo la fine della sua storia con Lorenzo Amoruso. Proprio tre giorni fa, la showgirl aveva risposto a uno dei numerosi commenti a riguardo: "Secondo te pubblico per convincere chi? Un estraneo? Se vi dà fastidio vedere l'amore non venite sul mio profilo. Mentre io vivo e amo voi state alla finestra a giudicare senza un senso".