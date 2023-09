Antonio Zequila arriva a Venezia salutando i suoi fan, ma attorno a lui non c’è nessuno Antonio Zequila arriva a Venezia, come tanti volti noti di cinema e tv. L’ex gieffino, però, si è reso protagonista di un video che è arrivato anche al tg satirico di Canale 5, in cui saluta ipotetici fan, ma attorno a lui sembra non esserci nessuno.

A cura di Ilaria Costabile

Nei primi giorni di settembre a Venezia, come ogni anno, c'è un via vai di star e influencer che arrivano in Laguna per presenziare alla Mostra del Cinema che, ormai, accoglie da qualche tempo a questa parte, personaggi che non sempre sono strettamente legati al mondo della settima arte. Tra i tanti volti che sono arrivati al Lido, c'è anche Antonio Zequila. L'ex gieffino ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'arrivo su uno dei taxi boat che, però, ha destato l'attenzione di non pochi utenti social e anche di Striscia la Notiza, per la particolarità del momento.

Il video di Zequila a Venezia

Un video come tanti se ne sono visti suo social in questi giorni, di personaggi che arrivano a bordo di barche, per raggiungere una parte o l'altra della città e riconosciuti dalle orde di fan assiepate sulle banchine, o lungo i ponti, agitano le mani e sorridono con entusiasmo, ricambiando magari qualche saluto. Ed è, in fin dei conti, lo stesso procedimento messo in atto da Antonio Zequila, con l'unica differenza che non sembra ci sia nessuno attorno a cui rivolgere questo saluto. il particolare non poteva certamente passare inosservato e, infatti, la prima a commentare il video ponendo la fatidica domanda è Antonella Fiordelisi che scrive: "Ma chi saluti?" con tanto di faccine sorridenti accanto, per poi ripostare il video tra le sue storie Instagram e scrivere "Hai dimenticato la canzone di Carla Bruni! Cerca di salutarli tutti"

Il video nei Nuovi Mostri di Striscia

La risposta da parte del diretto interessato non è arrivata, ma il momento è entrato di diritto nei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia. Il tg satirtico di Antonio Ricci, infatti, ha immediatamente preso spunto dall'accaduto per ironizzare sul savoir faire di Zequila, che amabilmente saluta e si comporta alla stregua di Patrick Dempsey, al Lido solo qualche giorno fa. Nel frattempo, l'ex gieffino, pubblica anche le menzione di Striscia e arriva l'immancabile commento di Fiordelisi che scrive: "Bravo, ora ringraziami" alludendo al fatto che la condivisione del suo post avesse portato a Zequila visualizzazioni.