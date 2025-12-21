Lutto per George Clooney: è morta la sorella Adelia, aveva 65 anni

È morta a 65 anni a causa di un cancro Adelia Zeider Clooney, sorella del noto attore George. È stato il divo americano e a confermare la notizia della scomparsa.

Adelia Zeider Clooney, sorella di George Clooney, è morta venerdì 19 dicembre. La notizia della scomparsa è stata confermata dall’attore a People. Soprannominata Ada, Adelia era la sorella maggiore di Clooney e da tempo lottava contro un cancro. Originaria di Augusta, nel Kentucky, è morta – come si legge nel necrologio – presso l’ospedale St. Elizabeth Healthcare, circondata dalle persone a lei più care. Nell’ottobre del 2004 era morto il marito Norman Zeidler, dal quale Ada aveva preso il cognome dopo le nozze.

Chi era Adelia Zeider Clooney

Ada, sorella dell’attore, non lavorava nell’industria cinematografica. Da anni, invece, era impiegata come insegnante d’arte presso una scuola elementare. Tra le altre attività, Adelia era anche membro dell’Augusta Art Guild ed è stata gran maresciallo della parata annuale del White Christmas di Augusta.

Adelia lascia due figli, Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga, e il secondo marito Kenny. Tra le firme in calce al necrologio pubblicato online compaiono anche quelle del fratello George e della moglie Amal Alamuddin. I funerali si svolgeranno alle ore 12:00 di lunedì 22 dicembre 2025 e saranno seguiti da una cerimonia privata riservata ai familiari e agli amici più stretti. La salma sarà successivamente sepolta presso il cimitero di St. Patrick a Washington, nel Kentucky.

Le prime parole di George Clooney dopo la morte della sorella

Intervistato da People in merito alla scomparsa della sorella, Clooney ne ha ricordato la forza: "Era la mia eroina, ha accettato e affrontato la malattia con coraggio e umorismo".

Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960 dall’unione tra Nick Clooney e la moglie Nina (nata Warren), nel 1987 Adelia aveva sposato Norman Zeidler, capitano dell’esercito in pensione, scomparso nel 2004. Laureata all’Università di Louisville, aveva lavorato anche come contabile.