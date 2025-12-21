spettacolo
Lutto per George Clooney: è morta la sorella Adelia, aveva 65 anni

È morta a 65 anni a causa di un cancro Adelia Zeider Clooney, sorella del noto attore George. È stato il divo americano e a confermare la notizia della scomparsa.
A cura di Stefania Rocco
Adelia Zeider Clooney, sorella di George Clooney, è morta venerdì 19 dicembre. La notizia della scomparsa è stata confermata dall’attore a People. Soprannominata Ada, Adelia era la sorella maggiore di Clooney e da tempo lottava contro un cancro. Originaria di Augusta, nel Kentucky, è morta – come si legge nel necrologio – presso l’ospedale St. Elizabeth Healthcare, circondata dalle persone a lei più care. Nell’ottobre del 2004 era morto il marito Norman Zeidler, dal quale Ada aveva preso il cognome dopo le nozze.

Chi era Adelia Zeider Clooney

Ada, sorella dell’attore, non lavorava nell’industria cinematografica. Da anni, invece, era impiegata come insegnante d’arte presso una scuola elementare. Tra le altre attività, Adelia era anche membro dell’Augusta Art Guild ed è stata gran maresciallo della parata annuale del White Christmas di Augusta.

Adelia lascia due figli, Nick Zeidler e Allison Zeidler Herolaga, e il secondo marito Kenny. Tra le firme in calce al necrologio pubblicato online compaiono anche quelle del fratello George e della moglie Amal Alamuddin. I funerali si svolgeranno alle ore 12:00 di lunedì 22 dicembre 2025 e saranno seguiti da una cerimonia privata riservata ai familiari e agli amici più stretti. La salma sarà successivamente sepolta presso il cimitero di St. Patrick a Washington, nel Kentucky.

