Morta Rachael Carpani, l’attrice di Le sorelle McLeod aveva 45 anni

È morta a 45 anni Rachael Carpani, attrice australiana nota per Le sorelle McLeod e Home and Away. La famiglia ha annunciato il decesso dopo una lunga malattia.

L'attrice australiana Rachael Carpani, conosciuta dal pubblico internazionale per il ruolo di Jodi Fountain nella serie Le sorelle McLeod, è morta all'età di 45 anni. La famiglia ha diffuso la notizia attraverso un comunicato, spiegando che il decesso è avvenuto "in modo inatteso ma sereno" nella notte di domenica 7 dicembre a Sydney, dopo una lunga battaglia contro una malattia cronica. La causa esatta della morte non è stata resa pubblica. I funerali si terranno in forma privata il 19 dicembre.

La carriera

Rachael Carpani aveva costruito la sua carriera principalmente in Australia, dove aveva conquistato il pubblico grazie a ruoli che l'avevano resa un volto familiare della televisione nazionale. La popolarità era arrivata con Le sorelle McLeod, serie andata in onda dal 2001 al 2009, dove interpretava Jodi Fountain. Una performance che le era valsa due candidature ai Logie Awards, i premi più prestigiosi della televisione australiana.

Più recentemente, l'attrice era tornata sul piccolo schermo con Home and Away, soap opera di lungo corso in cui recitava nel ruolo di Claudia Salini, personaggio descritto come misterioso e dalle sfaccettature complesse.

I messaggi di addio di Bridie Carter e Matt Passmore

La notizia della sua scomparsa ha scosso il mondo dello spettacolo australiano. Sui social media sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di colleghi che avevano lavorato con lei nel corso degli anni. Bridie Carter, sua co-protagonista in Le sorelle McLeod, l'ha ricordata definendola la "piccola della famiglia", un riferimento affettuoso al legame che si era creato sul set della serie.

Particolarmente toccante il tributo di Matt Passmore, attore che aveva condiviso con Carpani esperienze professionali sia in Australia sia negli Stati Uniti: "Il più grande dono che ci hai dato è stato conoscerti", ha scritto nel suo messaggio di addio.

La malattia di Rachael Carpani: cosa sappiamo sulla causa della morte

La scelta della famiglia di mantenere riservati i dettagli sulla malattia che l'ha portata via rispetta la privacy che l'attrice aveva sempre cercato di preservare nella sua vita privata, lontano dai riflettori. La decisione di celebrare i funerali in forma privata conferma questa volontà di riservatezza, permettendo ai familiari e agli amici più stretti di salutarla con l'intimità che un momento così doloroso richiede.