È morta Melanie Watson, l’attrice de Il mio amico Arnold aveva 57 anni

Melanie Watson, conosciuta per il ruolo di Kathy Gordon nella serie Il mio amico Arnold, è morta a 57 anni a causa di complicazioni legate a un’emorragia. Affetta fin dalla nascita da osteogenesi imperfetta, dopo il ritiro dal mondo dello spettacolo aveva dedicato la sua vita all’assistenza degli animali e al supporto alle persone con disabilità.

È morta Melanie Watson, nota al grande pubblico per il ruolo di Kathy Gordon nella celebre serie televisiva Il mio amico Arnold (Diff’rent Strokes). L’attrice aveva 57 anni. A dare la notizia della sua morte è stato il fratello Robert Watson, che ha spiegato a TMZ come Melanie sia deceduta venerdì a Colorado Springs, dopo un recente ricovero ospedaliero a causa di un’emorragia.

Le cause della morte di Melanie Watson

Nata il 20 luglio 1968 a Dana Point, in California, Melanie Watson ha convissuto fin dalla nascita con l’osteogenesi imperfetta, nota anche come “malattia delle ossa fragili”, che la rendeva particolarmente soggetta a fratture e a una bassa densità ossea. La causa della morte è legata a complicazioni dovute a un'emorragia, sopraggiunta dopo essere stata ricoverata in ospedale.

La carriera da attrice e l'impegno per gli animali e le persone con disabilità

Il pubblico la ricorda soprattutto per il suo ruolo di Kathy Gordon ne Il mio amico Arnold (Diff’rent Strokes) tra il 1981 e il 1984. Kathy, introdotta come una bambina allegra su una sedia a rotelle, aiutava Arnold (interpretato da Gary Coleman) a comprendere i limiti della sua statura. Watson ha preso parte a quattro episodi distribuiti tra la terza e la sesta stagione della serie, lasciando un’impronta memorabile nonostante la breve presenza sul set.

Dopo il ritiro dalla recitazione, l'attrice ha dedicato la sua vita a iniziative benefiche. Ha co-fondato l’organizzazione no-profit Train Rite, impegnata ad addestrare cani dei rifugi per trasformarli in animali da supporto per persone con disabilità. Dal 2019, inoltre, è stata CEO di Couiffie’s Ranch, un progetto che sostiene l’autonomia delle persone con disabilità, offrendo loro strumenti e opportunità per vivere in modo più indipendente. Melanie Watson lascia così un’eredità non solo artistica ma anche umana, dimostrando che il suo impegno e il suo cuore erano sempre rivolti agli altri.