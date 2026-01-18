Kianna Underwood, nuova dinamica sulla morte: l’attrice di Nickelodeon investita due volte da pirati della strada

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Kianna Underwood. L’attrice di Nickelodeon, nota per All That e Little Bill, è stata investita due volte da pirati della strada a Brooklyn. La polizia cerca ancora i responsabili della fuga.

Sono emersi nuovi dettagli riguardo la tragica morte di Kianna Underwood. La storica childstar delle reti Nickelodeon è morta venerdì mattina a Brooklyn dopo essere stata investita da due veicoli – non da uno, come era stato rilevato in precedenza dalle fonti statunitensi – in rapida successione. La cosa più brutale è che chi ha investito l'attrice non ha prestato soccorso. Gli automobilisti infatti si sono dati alla fuga senza prestare soccorso. L'attrice aveva solo 33 anni.

La dinamica ufficiale dell'incidente

Secondo la ricostruzione del New York Police Department, Kianna Underwood stava attraversando un incrocio nel quartiere di Brownsville quando un SUV Ford Explorer nero l'ha travolta. Mentre giaceva a terra, una berlina di colore nero e grigio l'ha investita nuovamente. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso sul posto. Entrambi i conducenti hanno abbandonato la scena dell'incidente. Le autorità non hanno ancora identificato i responsabili e hanno confermato che le indagini proseguono.

La polizia di New York sta cercando testimoni che possano fornire dettagli utili per identificare i due veicoli e i loro conducenti. L'incidente è classificato come doppio investimento con fuga, reato che prevede pene severe secondo la legislazione dello Stato di New York.

La carriera di Kianna Underwood

Kianna Underwood ha costruito la sua carriera principalmente nel mondo dello spettacolo per bambini e ragazzi. Il suo ruolo più riconoscibile resta quello in All That, lo sketch show comico di Nickelodeon che tra il 1994 e il 2005 ha lanciato numerose carriere nel mondo dello spettacolo americano, tra cui quella di Amanda Bynes e Nick Cannon. L'attrice è apparsa in sette episodi della serie nel 2005. Ha partecipato per un anno al primo tour nazionale di Hairspray, interpretando il ruolo di Little Inez nel celebre musical ambientato negli anni Sessanta.