Morta Kianna Underwood, l’attrice di Nickelodeon travolta e uccisa da un pirata della strada: aveva 33 anni

Kianna Underwood, attrice ex star del canale per bambini Nickelodeon, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada ieri mattina. Un Suv l’ha investita e trascinata per due isolati: la 33enne è morta sul posto.

Kianna Underwood in All That, Nickelodeon

L'attrice Kianna Underwood, famosa per essere apparsa da bambina nella serie All That di Nickelodeon, è morta a 33 anni, vittima di in un tragico incidente stradale. Stando a quanto riporta il tabloid americano TMZ. com, la giovane attrice è stata investita da un Suv nelle prime ore del mattino di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, mentre attraversava: sarebbe stata scaraventata a terra, e "trascinata dall'auto per due isolati". All'arrivo dei soccorsi, Kianna era già morta.

La dinamica dell'incidente: Kianna Underwood è morta sul posto

Il tabloid americano racconta la drammatica dinamica dell'incidente, fatale per la giovane attrice. Kianna Underwood stava attraversando l'incrocio tra Watkins Street e Pitkin Avenue, nel quartiere Brownsville di Brooklyn, quando un Suv nero l'ha travolta. Erano le 6:50 del mattino di ieri, venerdì 16 gennaio, e per la 33enne non c'è stato nulla da fare. È morta dopo essere stata trascinata sotto l'auto per quasi due isolati. La polizia di New York ha ricevuto una chiamata al 911, ma all'arrivo dei soccorsi Underwood era già morta ed è stata dichiarata morta sul posto con gravi traumi alla testa e al busto. Il pirata della strada che l'ha travolta non avrebbe prestato soccorso: al momento la polizia non lo avrebbe ancora rintracciato.

La carriera di Kianna Underwood, star di Nickelodeon

L'attrice 33enne, nata nel novembre 1992 a New York, era diventata popolare comparendo, nel 2005, nella popolare sketch comedy All That di Nickelodeon, affiancando Amanda Bynes, Nick Cannon e Kenan Thompson. La serie televisiva per bambini andò in onda dal 1994 al 2005, e presentava spesso parodie della cultura pop, messe in scena da attori bambini e adolescenti. Ha recitato anche in Little Bill, sempre sul canale per bambini, poi nel film 24 ore donna e Santa, Baby!.