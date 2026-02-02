Morta ex concorrente di The Voice: morsa nel sonno da due serpenti, aveva 26 anni

Una morte assurda quella di Ifunanya Nwangene, ex concorrente di The Voice Nigeria. La cantante è deceduta dopo essere stata morsa da due serpenti che si erano introdotti nel suo appartamento mentre dormiva. Nonostante la corsa in ospedale e il tentativo disperato di trovare il siero antiofidico, per l’artista non c’è stato nulla da fare.

Il mondo della musica piange la scomparsa prematura di Ifunanya Nwangene, cantante di 26 anni, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a The Voice Nigeria nel 2021. La ragazza è morta sabato scorso ad Abuja, la capitale del Paese, in circostanze drammatiche che hanno lasciato sotto shock amici e fan: è stata morsa da un serpente mentre dormiva nel suo appartamento.

Le cause della morte di Ifunanya Nwangene

Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze raccolte dalla BBC, che ha riportato i dettagli della tragedia, Ifunanya si sarebbe svegliata di soprassalto nel cuore della notte, avvertendo il dolore lancinante di un morso. Solo più tardi la scoperta: all'interno della sua abitazione si erano introdotti dei serpenti. Gli amici della cantante hanno confermato che in casa sono stati trovati due esemplari. Hillary Obinna, collega e amico della vittima, ha raccontato i momenti concitati seguiti al morso: la corsa verso una clinica vicina, che però si è rivelata inutile poiché la struttura era sprovvista di siero antiofidico. Da lì, il trasferimento d'urgenza in un ospedale più grande, dove è iniziata una disperata lotta contro il tempo.

Il giallo dei soccorsi e il cordoglio del mondo della musica

La morte di Ifunanya ha sollevato non poche polemiche sulla gestione dell'emergenza. Sam Ezugwu, direttore del coro in cui cantava la giovane, ha riferito alla BBC di aver cercato disperatamente l'antidoto: "Mentre cercavano di stabilizzarla, non riusciva a parlare ma faceva gesti con le mani. Faticava a respirare". Al suo ritorno con il medicinale, però, per la ventiseienne non c'era già più nulla da fare. L'ospedale coinvolto, il Federal Medical Centre di Jabi, ha respinto ogni accusa di negligenza attraverso un comunicato ufficiale, dichiarando di aver fornito tutte le cure necessarie, inclusa la rianimazione e la somministrazione del siero polivalente, ma che le complicazioni del veleno erano ormai troppo gravi.

Oltre che una cantante versatile, capace di spaziare dal jazz all'opera fino al soul, Ifunanya era anche un architetto. Un talento poliedrico che oggi viene ricordato con dolore da chi vedeva in lei una "stella nascente". Sotto il suo. ultimo post su Instagram, infatti, in poche ore si sono collezionati centinaia di commenti da parte di tutto il mondo.