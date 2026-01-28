Morta Ms. Shirley, la parrucchiera dei senzatetto diventata star dei social: trovata senza vita a 57 anni

Shirley Raines, fondatrice di Beauty 2 The Streetz considerata “l’angelo dei senzatetto” e vera icona social, è morta a 57 anni. Trovata senza vita nella sua casa in Nevada. La sorella gemella: “Era in salute, siamo sconvolti”.

Shirley Raines, più di un milione di follower sui social dove era conosciuta come Ms. Shirley e fondatrice dell'organizzazione Beauty 2 The Streetz, è stata trovata morta martedì sera nella sua abitazione di Henderson, in Nevada. A dare la notizia è stata la sorella gemella Sheila, che ha confermato il decesso alla stampa americana.

Il ritrovamento nella casa di Henderson

Secondo quanto riferito dalla famiglia, Shirley è stata scoperta priva di vita accanto al suo letto. La sorella Sheila ha specificato che la 57enne era in buone condizioni di salute e non assumeva farmaci, rendendo la morte ancora più inaspettata per i familiari.

"L'intera famiglia è sotto shock", ha dichiarato Sheila, precisando che al momento non si sospetta alcun coinvolgimento di terzi. La famiglia è ora in attesa dei risultati dell'autopsia per chiarire le cause del decesso.

Una vita dedicata agli ultimi

Shirley Raines aveva costruito la sua notorietà attraverso un'intensa attività di sostegno alle persone senzatetto. Attraverso Beauty 2 The Streetz, l'organizzazione da lei fondata, aveva raggiunto migliaia di persone in difficoltà, portando loro beni di prima necessità, cure e soprattutto dignità. La sua presenza sui social media era diventata virale proprio grazie alla documentazione del suo lavoro sul campo: video e foto che mostravano il suo impegno quotidiano nel portare assistenza a chi vive per strada avevano conquistato milioni di follower, trasformando Ms. Shirley in un punto di riferimento per chi crede nell'attivismo sociale concreto. La sua pagina Instagram ha confermato che il lavoro avviato da Shirley Raines continuerà: "La sua eredità vivrà attraverso il lavoro che ha iniziato e i cuori che ha toccato", si legge nel comunicato, che si conclude con una richiesta di preghiere per la famiglia e per tutti coloro che hanno lavorato al fianco di Ms. Shirley.