Luxuria sulla morte di Maria Rita Parsi: “L’avevo incontrata tre giorni fa, aveva un dolore alla gamba”

La psicologa Maria Rita Parsi è morta. Aveva 78 anni. La notizia della sua scomparsa è arrivata del tutto inaspettata e ha sconvolto coloro che hanno fatto un pezzo di strada insieme a lei. Vladimir Luxuria, nel corso di un'intervista rilasciata a La volta buona, ha detto di averla incontrata solo tre giorni fa. La psicologa le avrebbe detto di avere un dolore alla gamba. Anche Caterina Balivo è apparsa molto provata.

Vladimir Luxuria aveva visto Maria Rita Parsi tre giorni prima della morte. Lo ha raccontato a La volta buona: "Sono sbalordita. L'avevo vista tre giorni fa e lei mi aveva soltanto detto che aveva un dolore alla gamba. Io le avevo detto di farsi vedere. E lei mi ha risposto un po' sbrigativamente: ‘Sai, il lavoro, le cose, comunque sì mi faccio vedere'. E oggi ho saputo di questa morte improvvisa". Luxuria ha proseguito evidenziando quanto sia doloroso perdere una persona come Maria Rita Parsi in un momento storico in cui i bambini "vengono uccisi, sfruttati, molesati". Lei si è sempre battuta per il rispetto dei diritti dell'infanzia "con grande intelligenza e con tantissima cultura e preparazione". Luxuria ha ribadito di essere rimasta spiazzata dalla notizia della sua scomparsa: "Siamo tutti sconvolti. Neanche sapevo che avesse 78 anni".

Caterina Balivo commossa parla della morte della psicologa. La conduttrice, trattenendo a stento le lacrime, ha tracciato un ritratto della psicologa e della sua missione di aiutare i bambini: