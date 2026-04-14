È morta Dolly Martinez di Vite al limite, aveva 30 anni: “Insufficienza cardiaca congestizia”

È morta Dolly Martinez. Aveva 30 anni. Era nota per avere partecipato alla decima stagione del programma Vite al limite. Nel reality statunitense raccontò la sua quotidianità resa particolarmente complessa dai problemi di salute dovuti al peso eccessivo. La madre, Staci Thurman, ha confermato la notizia del decesso avvenuto in ospedale a Fort Worth. Secondo quanto dichiarato a TMZ, Dolly Martinez sarebbe morta a causa di un'insufficienza cardiaca congestizia.

La storia di Dolly Martinez di Vite al limite

Dolly Martinez aveva raccontato la sua storia nel programma Vite al limite. Inizialmente non aveva una casa e ogni giorno doveva fare i conti con le sue delicate condizioni aggravate dall'ossessione per il cibo e da problemi di salute mentale. Comprensibilmente, aveva bisogno di aiuto anche nei più semplici compiti quotidiani. Pesava 268 chili. Riuscì a perderne solo 18, ma si impegnò tantissimo per tentare di riconquistare la sua salute. Nel 2024 annunciò di avere finalmente trovato una casa. E si disse anche ottimista riguardo al suo viaggio verso la guarigione: "Sto perdendo peso, adesso riconosco il mio valore".

La morte a 30 anni

La situazione di Dolly Martinez è drasticamente peggiorata dal 29 marzo, quando la donna è stata ricoverata in ospedale dove è stato riscontrato un accumulo di liquido nel cuore e nei polmoni. I medici hanno ritenuto necessario indurre il coma, ma purtroppo non si è più ripresa. Tutti coloro che amavano Dolly hanno subito compreso la gravità della situazione ed erano accanto a lei nel momento della morte. Al suo fianco anche l'amata sorellastra Lindsey Cooper, che Dolly considerava la sua più cara amica. Cooper ha ricordato la sua gentilezza e il suo sorriso: "Nonostante i nostri cuori siano spezzati, trovo conforto nel pensiero che adesso abbia ritrovato nostro padre in paradiso. Posso solo immaginare la gioia di questo incontro. Dolly non sarai mai dimenticata". Staci Thurman, madre di Dolly, ha fatto sapere: "La amavamo profondamente, siamo tutti devastati dal dolore".