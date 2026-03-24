“Il cancro si è diffuso al cervello” muore 12 giorni dopo Mel Schilling di Matrimonio a prima vista

È morta Mel Schilling. Aveva solo 54 anni. Era stata protagonista di ben dodici stagioni di Matrimonio a prima vista Australia in qualità di esperta di relazioni. Lo scorso febbraio aveva annunciato sui social l'addio al programma per prendersi cura della sua salute. La donna, infatti, aveva un cancro. Solo dodici giorni fa aveva parlato sui social dell'aggravarsi delle sue condizioni. In queste ore, lo straziante annuncio del marito.

Morta Mel Schilling, il marito: "Le ultime parole per me e nostra figlia"

Il marito di Mel Schilling, Gareth, con un post pubblicato martedì 24 marzo, ha annunciato la morte della star di Matrimonio a prima vista. Ha dichiarato che la moglie si è spenta serenamente, circondata dall'amore della sua famiglia. Prima di esalare l'ultimo respiro, ha raccolto le forze per rivolgere un ultimo addio a Gareth e alla loro figlia Maddie:

Negli ultimi istanti, quando pensavo che il cancro le avesse portato via la possibilità di parlare, si è avvicinata e mi ha sussurrato un messaggio per nostra figlia Maddie e per me che mi darà forza per il resto della mia vita. Le è servita tutta la forza che le restava e quel gesto ha rappresentato perfettamente Mel. Anche in quel momento, il suo unico pensiero è stato per Maddie e per me.

L'uomo, poi, ha ricordato che la moglie ha affrontato la malattia senza mai lamentarsi, anche quando non riusciva ad alzarsi dal letto. Ha sempre dimostrato grande coraggio e fino a quando le è stato possibile, non è venuta meno ai suoi impegni professionali. Gareth ha dichiarato di sentirsi privilegiato ad avere trascorso quindici anni accanto alla donna che ritiene essere la sua anima gemella.

La diagnosi di cancro al colon nel 2023

L'ultimo post di Mel Schilling risale al 12 marzo. La cinquantaquattrenne aveva ripercorso gli anni della malattia. A dicembre 2023, la diagnosi di cancro al colon. Dopo l'intervento, il peggio sembrava passato. A febbraio del 2024, tuttavia, durante alcuni controlli, sono stati trovati dei noduli ai polmoni. Si è sottoposta a 16 cicli di chemioterapia nell'arco di due anni, poi i medici le hanno comunicato la possibilità di sottoporsi a una terapia sperimentale a partire da marzo 2026: "Ancora una volta, ho sentito crescere il mio ottimismo, pensavo che sarei riuscita a sconfiggere la malattia". Purtroppo a dicembre 2025 ha iniziato a soffrire di fortissimi mal di testa e sentiva la parte destra del corpo intorpidita: "Il cancro si è esteso alla parte sinistra del cervello e, nonostante le successive sedute di radioterapia, gli oncologi mi hanno detto che non c'è più nulla da fare". Quindi ha concluso: "La mia luce si sta spegnendo velocemente, ma sono ancora qui, sto lottando circondata da un amore incredibile". E ha consigliato a tutti coloro che avvertono che qualcosa non va nel loro corpo di fare subito un controllo: "Potrebbe salvarvi la vita".