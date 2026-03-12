Susy Fuccillo dopo il lutto per il marito: “Metto da parte i social, devo proteggere le mie figlie”

Susy Fuccillo torna a parlare della morte del marito a tre mesi dal lutto. L’ex ballerina di Amici spiega i motivi della sua assenza dai social, ammettendo di aver preso una scelta per il bene delle sue figlie: “La mia priorità oggi sono loro e le attività che abbiamo costruito”.

Susy Fuccillo ha scelto la via del silenzio per proteggere il suo dolore e quello della sua famiglia. A tre mesi dalla scomparsa improvvisa del marito, l’ex ballerina di Amici è tornata a parlare ai suoi follower per spiegare i motivi di un’assenza prolungata. La tragedia, avvenuta lo scorso dicembre a causa di un malore improvviso, ha lasciato la danzatrice sola con tre bambine piccole: Cristina, Giordana e Costanza, l'ultima nata solo un anno fa. Proprio per questo, ha deciso di mettere da parte i social, che fino a poco fa erano parte integrante del suo lavoro, per un periodo di tempo indefinito: "Non mi sento ancora pronta ad espormi come prima".

La scelta di allontanarsi dai social. Susy Fuccillo ha scelto di tornare a parlare del lutto che ha colpito lei e la sua famiglia per dare spazio a una riflessione sulla necessità di ridefinire le proprie priorità. "In questo periodo della mia vita sto affrontando il cambiamento più difficile che potessi immaginare", ha esordito, chiarendo subito perché la sua presenza online sia diventata sporadica: "Ho dovuto mettere un po’ da parte i social. Non mi sento ancora pronta ad espormi come prima. Non so ancora quanto tempo mi servirà, ma so che saprete capirmi".

L'impegno per le figlie e l'azienda di famiglia. Oltre al trauma emotivo, Susy Fuccillo si è trovata a gestire da sola le responsabilità quotidiane e professionali condivise fino a pochi mesi fa con il compagno. L’ex ballerina ha sottolineato come la sua forza oggi derivi dal senso di dovere verso ciò che hanno creato insieme: "Le nostre attività non sono solo un lavoro, sono una parte della nostra storia. Mi trovo a rimboccarmi le maniche ancora di più per portare avanti quello che abbiamo costruito". Il messaggio è stato seguito da una dedica pubblicata in occasione del giorno del compleanno del marito: "Amore mio, guardaci… stiamo continuando quello che abbiamo iniziato insieme. Tutto questo porterà sempre il tuo nome".