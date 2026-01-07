La madre di Greta Rossetti contro gli haters, cita la tragedia di Crans-Montana: “Dovevate bruciare vive voi”

Marcella Bonifacio, la madre dell’ex del GF Greta Rossetti, per difendere la figlia e l’amica Perla Vatiero da alcuni insulti degli hater, si è rivolta così in una live: “Streghe, perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive?”.

Nei giorni di lutto e alla vigilia dei funerali delle sei vittime italiane che hanno perso la vita nella strage di Crans-Montana, in Svizzera, Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti che vanta oltre 50mila followers su Instagram e oltre 11mila seguaci su TikTok, esordisce in una diretta social con la figlia e Perla Vatiero con una frase infelice, finita automaticamente virale su X.

Alcune pagine su X, con un tweet, hanno condiviso quanto andato in scena in pochi secondi ieri sera, durante una diretta Instagram delle due ex del Grande Fratello. Sebbene il video in questione sia decontestualizzato, la donna sembra rispondere a commenti negativi scritti da parte di haters e rivolti alle due ragazze, con queste parole: "Ma perché vivete? Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive? Streghe". Il riferimento è chiaramente alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, nella quale hanno perso la vita 40 ragazzi, morti per un incendio divampato all'interno del locale, mentre festeggiavano l'anno nuovo. E Marcella Bonifacio, durante la live, nel tentativo di difendere la figlia e la sua amica da alcuni commenti negativi, ha augurato la morte agli utenti social in questione.

In una story su Instagram, pubblicata questa mattina, si è rivolta alle stesse da lei definite "streghe", sostenendo che le "mie bambine no si toccano". "A quelle 4 streghe che erano in live, le mie bambine non si toccano. Farò un giochino con voi, non vi bloccherò", le parole. La donna, che ha tirato in ballo una tragedia che ha sconvolto l'Italia e il mondo per augurare la morte ad altri, è finita in automatico virale su X. La sua dichiarazione è da condannare in qualsiasi caso, soprattutto quando a pronunciarla è una persona con un seguito social, che gode quindi di una certa visibilità.