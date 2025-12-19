È morto William Rush, l’attore inglese aveva 31 anni. Ignote le cause della morte

È morto all’età di 31 anni l’attore inglese William Rush, interprete della nota serie Waterloo Road e figlio dell’attrice Debbie Rush. Le cause della morte, non sono state rese note.

È morto l'attore britannico William Rush, a soli 31 anni, ad annunciarlo è stata la madre, anche lei attrice di Coronation Street, ovvero Debbie Rush. Era diventato noto per il ruolo nella serie della Bbc One Waterloo Road, dove interpretava Josh Stevenson. Non sono state però rese note le cause della morte.

Il lavoro in TV e nella musica

Entrò a far parte della serie che, poi, gli ha regalato un po' di notorietà tra il 2009 e il 2013, partecipando a oltre 150 episodi di Waterloo Road. I suoi inizi nel mondo dello spettacolo, però, iniziarono ben presto, quando ancora bambino prese parte ad alcune serie televisive anche piuttosto famose, come Grange Hill e Shameless, ma era entrato anche in altre produzioni come Casualty e Vera. La sua passione per la recitazione, però, andava di pari passo anche con quella per il canto, tanto è vero che nel 2016 aveva deciso di presentarsi ai provini di X Factor, arrivando alla fase nota come six-chair challenge.

Il messaggio della madre Debbie Rush

Come anticipato, non sono state ancora rese note le cause della scomparsa del giovane attore inglese, ma sui social è stata la madre a condividere un messaggio in cui mostrava il suo dolore: "Come famiglia i nostri cuori sono del tutto spezzato" ha scritto. Debbie Rush parla del figlio definendolo "il suo bambino bellissimo" e ha reso noto che il giovane attore avrebbe deciso di diventare donatore di organi, ed è su questo punto che si sofferma scrivendo:

Anche nel nostro momento più buio, William ha fatto il dono più prezioso di tutti. Essendo donatore, ha dato speranza e vita ad altre famiglie, pensando agli altri fino alla fine. La sua gentilezza e il suo amore faranno sempre parte del suo lascito.

La famiglia, inoltre, ha chiesto rispetto per la propria privacy: "William sarà sempre amato, sempre ricordato e per sempre nei nostri cuori". Non sono mancati i colleghi che hanno espresso il loro dolore sui social, come Sally Dynevor di Coronation Street: "Sono così scioccata da questa notizia. Era un ragazzo bellissimo", Chelsee Healey, ex collega di Waterloo Road, ha scritto: "Il mio cuore è con voi, mi dispiace tantissimo".