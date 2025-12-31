spettacolo
Morto Isiah Whitlock Jr, l’attore di The Wire aveva 71 anni

È morto a 71 anni Isiah Whitlock Jr, attore noto per i suoi ruoli in numerosi film e serie televisive di successo come The Wire. Il suo agente rivela che è morto alla vigilia di Capodanno per una malattia.
A cura di Gaia Martino
Isiah Whitlock Jr in The Wire
È morto a 71 anni Isiah Whitlock Jr, attore statunitense noto per i suoi ruoli in diverse serie televisive e film di successo, come The Wire, nel quale interpretava il politico corrotto Clay Davis, poi Law & Order – I due volti della giustizia e La 25esima ora. Ad annunciare la sua scomparsa il suo manager, Brian Liebman, che con un post su Instagram lo ha omaggiato, prima di svelare le cause della morte a Deadline. "Con immensa tristezza comunico la scomparsa del mio caro amico e cliente Isiah Whitlock Jr. Se lo avete conosciuto, lo avete amato. Un attore brillante, come persona anche meglio. Che il suo ricordo sia per sempre una benedizione. I nostri cuori sono spezzati. Ci mancherà moltissimo", ha dichiarato nel post, a corredo di alcune foto insieme all'attore. Isiah Whitlock Jr. è morto "serenamente dopo aver lottato contro una malattia", ha aggiunto il suo agente al portale americano.

Isiah Whitlock Jr nato nel '54 a South Bend, è morto a New York alla vigilia di Capodanno. Lottava contro una malattia non resa nota. Diventato celebre con il ruolo del politico corrotto Clay Davis nella serie televisiva di successo The Wire: il suo personaggio era riconosciuto anche per la pronuncia allungata della parola "sh*t" (me*da in italiano), termine che spesso i fan gli chiedevano di replicare per strada, quando lo incontravano. Tra i tanti film e serie tv a cui ha preso parte l'attore, anche Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, Cocaine Bear del 2023 e Schegge di April.

Tra i post omaggio pubblicati su Instagram in suo ricordo, anche quello di Spike Lee, regista e sceneggiatore che lo ha conosciuto sul set del suo film La 25esima ora. "Ho appreso della scomparsa del mio caro amato fratello Isiah Whitlock. Che Dio ti benedica", le parole a corredo di una foto insieme a lui.

