È morto James Ransone, l’attore di The Wire e It- Capitolo 2 aveva 46 anni: “Si è tolto la vita”

Addio a James Ransone, attore noto per i suoi ruoli in The Wire e in It: Capitolo 2. Aveva 46 anni. Stando a quanto riporta il Los Angeles County Medical Examiner, si sarebbe impiccato nella sua casa lo scorso 19 dicembre.

È morto James Ransone, attore noto per aver interpretato Ziggy Sobotka in The Wire e Eddie Kaspbrak in It: Capitolo 2. Aveva 46 anni. Stando a quanto riporta il Los Angeles County Medical Examiner, si sarebbe impiccato nella sua casa a Los Angeles lo scorso 19 dicembre. Ancora sconosciuto il motivo del gesto.

Nato a Baltimora nel 1979, Ransone ha studiato al Carver Center for Arts and Technology di Towson (Maryland) e poco dopo il diploma ha debuttato come co- protagonista nel teen drama Ken Park. Nel 2003 è entrato a far parte del cast della serie The Wire, dove ha interpretato nella seconda stagione il ruolo di Chester "Ziggy" Sabotka, un ex lavoratore portuale diventato piccolo criminale. Nel corso della sua carriera, anche diversi ruoli nel mondo dei film e delle serie horror: nel 2019 ha interpretato la versione adulta di Eddie Kaspbrak in It: Capitolo 2, e ha recitato anche in Sinister, Sinister 2, The Black Phone e The Black Phone 2. Tra i suoi ruoli si ricordano anche quelli in Generation Kill, Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright, The First.

James Ransone

Per quanto riguarda le cause del decesso, TMZ fa sapere che l'attore è morto lo scorso venerdì, il 19 dicembre, mentre il sito web del medico legale riferisce che si è trattato di un suicidio per impiccagione. Ransone, quindi, si sarebbe tolto la vita impiccandosi nel suo appartamento a Los Angeles. Il Dipartimento di Polizia della città, stando a quanto riportato, è intervenuto in seguito a una chiamata sa un'abitazione, dove non è stata sospettata alcuna "azione criminale". Non si hanno al momento dichiarazioni dei familiari o informazioni precise riguardo la sua vita privata.