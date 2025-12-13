Morto Peter Greene a 60 anni: il cattivo di Pulp Fiction e The Mask trovato morto nel suo appartamento

Morto Peter Greene, attore statunitense noto per aver interpretato cattivi e criminali, trovato deceduto nel suo appartamento a New York, come confermato dal suo manager. Aveva 60 anni. Ha interpretato il ruolo di Zed, lo stupratore nel film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, ed era anche noto per il ruolo del cattivo Dorian nel film di Jim Carrey The Mask.

Peter Greene è stato trovato morto nel pomeriggio di venerdì 12 dicembre nel suo appartamento nel Lower East Side di Manhattan a soli 60 anni. A confermare la notizia è stato il suo manager Gregg Edwards al "New York Daily News". Secondo quanto riferito dalla polizia, l'attore è stato trovato privo di sensi nella sua casa di Clinton Street intorno alle ore 15.25 ed è stato dichiarato morto sul posto.

Peter Greene in The Mask

La storia personale di Peter Greene non è stata delle più semplici. Fuggito di casa a 15 anni, aveva vagabondato per strada a New York cadendo nel vortice della droga, come lui stesso aveva raccontato in una lunga intervista alla rivista "Premier" nel 1996. Lo stesso anno aveva tentato il suicidio e subito dopo si era convinto a intraprendere un percorso di cura per superare le dipendenze. "Ha combattuto i suoi demoni e li ha superati", ha sottolineato il suo manager.

"Era una persona straordinaria", ha aggiunto Edwards, "uno dei grandi attori della nostra generazione. Aveva un cuore enorme. Era un grande amico e mi mancherà molto". Il manager ha aggiunto che il prossimo mese di gennaio Greene avrebbe dovuto iniziare le riprese di un thriller indipendente intitolato "Mascots", che lo avrebbe visto recitare accanto a Mickey Rourke. La notizia ha lasciato senza parole il regista e sceneggiatore del film, Kerry Mondragón.

Nella sua filmografia, tra i ruoli più oscuri e disturbanti, spiccano film come "I soliti sospetti", "Trappola sulle Montagne Rocciose", "La moglie di un uomo ricco", "Fine della corsa", "Congiura mortale", "Laws of Gravity", "Clean", "Shaven", "Blue Streak" e "Training Day".