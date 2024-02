Lutto a Ballando con le Stelle, è morto Robin Bobby Windsor È morto Robin ‘Bobby’ Windsor, ballerino famoso per la sua partecipazione al programma Strictly Come Dancing, la versione inglese di Ballando con le stelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto a soli 44 anni Robin Windsor, ex ballerino professionista della versione inglese di Ballando con le stelle. La notizia è arrivata su Facebook dalla compagnia di danza Burn the Floor di cui faceva parte. La causa della morte non è stata confermata. Diversi colleghi del ballerino hanno commentato la notizia della sua scomparsa, tra questi Craig Revel Horwood, uno dei giudici di Strictly Come Dancing, che ha descritto Robin Windsor come "Una delle persone più gentili, oneste, divertenti e premurose che abbia avuto il piacere di conoscere e con cui lavorare".

Chi era il ballerino Robin Windsor

“La famiglia Burn the Floor ha perso uno dei suoi membri fondatori, Robin “Bobby” Windsor, tragicamente scomparso. Un lavoratore della BTF, ha ballato con noi per vent’anni, tra Broadway, il West End e in tutte le nostre folli avventure in giro per il mondo – scrive su Facebook la sua compagnia di danza – La sua splendida immagine insieme a Jessica Raffa ha definito la nostra azienda, colorata, estrema e sensuale. Il suo talento, attitudine, energia e personalità hanno contribuito a creare la reputazione sul palco di Burn the Floor. Lascia un vuoto nei nostri cuori che non sarà mai colmato, ma i nostri meravigliosi ricordi rimarranno per sempre”. Il ballerino è nato nel Suffolk, in Inghilterra, iniziando a ballare quando aveva solo tre anni. Trasferitosi a Londra all'età di 15 anni, aveva deciso di intraprendere una carriera nel mondo della danza, arrivando a rappresentare l'Inghilterra in campionati nazionali e internazionali. La fama è arrivata dopo la sua partecipazione a Strictly Come Dancing, la versione inglese di Ballando con le stelle, in cui aveva partecipato dal 2010 al 2015, anno in cui un infortunio lo aveva costretto ad abbandonare la trasmissione. Oltre a ballare, nel corso degli anni Windsor è stato molto attivo nel campo della beneficenza.

I messaggi dagli amici e dai colleghi

"Abbiamo perso un bellissimo amico, Robin Windsor, Bobby, uno dei membri fondatori della famiglia Burn the Floor. Robin è morto in Inghilterra. Un ballerino generoso, di grande talento, pieno di energia, vita e amore" scrive Harley Medcalf, fondatore della compagnia Burn the Floor. Oltre a lui, anche l'ex giudice di Strictly Come Dancing, Arlene Phillips, ha raccontato a BBC Morning Live: "Robin era il ballerino più potente che avessi mai visto, spesso pensavo a lui quando dovevo organizzare eventi di beneficenza. Era dolce e gentile e c'era qualcosa di così adorabile in lui: appassionato, motivato. Sono devastata dal fatto che fosse così giovane".