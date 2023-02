Luca Vezil conduce Are You The One Italia, Valentina Ferragni: “Ho pianto di felicità per te” Luca Vezil debutta in tv come conduttore di Are You The One Italia. Per l’occasione, l’ex Valentina Ferragi ha voluto dedicargli un pensiero tra le sue storie Instagram: “Non ho mai voluto altro che vederti felice. Tante cose da quell’agosto sono cambiate, ma non cambierà mai la mia stima nei tuoi confronti”.

A cura di Elisabetta Murina

Luca Vezil è il conduttore della prima edizione di Are You The One Italia. Un esperimento d'amore in cui dieci ragazze e dieci ragazzi single sono alla ricerca della loro dolce metà. Un gruppo di esperti l'ha già individuata per loro, quindi l'obbiettivo è scoprire di chi si tratta. In palio un montepremi da 200mila euro, solo nel caso di dieci match perfetti. A organizzare appuntamenti romantici e aiutare i concorrenti verso la meta finale c'è il conduttore, alla sua prima esperienza nel ruolo. Per lui una dedica speciale da parte di Valentina Ferragni, ex fidanzata, che continua a supportarlo nonostante non siano più una coppia.

Le parole di Valentina Ferragni per l'ex Luca Vezil

Valentina Ferragni ha seguito la nuova avventura televisiva dell'ex Luca Vezil fin dagli esordi, dal momento in cui ha ricevuto la chiamata per il ruolo, ad agosto, fino alla messa in onda della prima puntata su Paramount+. "Quando hai ricevuto la chiamata per diventare conduttore eravamo assieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci. Abbiamo rinviato quel viaggio perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro", ha scritto la minore delle sorelle Ferragni guardando da casa il debutto in tv dell'ex fidanzato. Nonostante non siano più una coppia e l'amore tra loro sia arrivato al capolinea, continuano a nutrire un profondo affetto e stima reciproca:

Abbiamo ripetuto assieme queste righe per un sacco di tempo e quando, ad agosto, mi hai mandato il video di questo momento ho pianto di felicità per te. Perché non ho mai voluto altro che vederti felice. Tante cose da quell'agosto sono cambiate, ma non cambierà mai la mia stima nei tuoi confronti. Sono così felice che stai realizzando ogni tuo sogno.

La risposta di Luca Vezil

Luca Vezil ha ricondiviso tra le sue storie le belle parole di Valentina Ferragni, aggiungendo a sua volta un commento: anche se non sono più una coppia, anzi, anche se "non giochiamo più insieme", continuano a supportarsi a vicenda e a credere uno nei sogni dell'altro. "Forse quella chiamata ha cambiato molte cose, forse quella chiamata non ha cambiato niente"– ha esordito il conduttore di Are You The One Italia- "Di certo non ha cambiato quello che abbiamo sempre pensato l'uno dell'altra, da sempre. Siamo stati una squadra fortissimi e il supporto che ci siamo sempre dati non poteva cambiare, nemmeno ora che non giochiamo più insieme".

Poi ha concluso inviandole un grande in bocca al lupo: "Quello che sentimento di dirci ce lo siamo scritti e lo terremo per noi, io, te e Pablo. Tu continua a spaccare tutto, hai un mondo che ti aspetta e ti spetta, te lo dissi in tempi non sospetti e non amo perdere le scommesse lo sai".