Lory Del Santo ai genitori delle vittime di Crans-Montana: “Un dolore che non si supera. Lo so io che ho perso tre figli”

A quasi un mese dalla tragedia di Crans-Montana, Lory Del Santo racconta il dolore più grande che si possa immaginare: perdere un figlio. L’attrice e showgirl, che ha già affrontato lutti devastanti nella sua vita, condivide la propria esperienza all'Adnkronos per offrire vicinanza alle famiglie dei giovani morti nell’incendio al bar Constellation, che ha causato 40 vittime e altre 116 persone ferite.

La drammatica perdita dei tre figli

"Perdere un figlio è un trauma impossibile da superare, una ferita che non guarisce mai del tutto", racconta Lory Del Santo. L’attrice, ha vissuto perdite devastanti: Conor, di appena 4 anni e mezzo, figlio della relazione con Eric Clapton, precipitato dal 53esimo piano di un grattacielo a New York; un altro figlio nato da appena due settimane; e Loren, morto suicida a 19 anni. "Ci sono ferite che non guariscono mai – aggiunge – puoi solo imparare a conviverci. Io mi definisco una sopravvissuta". L'icona anni '80 sottolinea l'importanza di trovare un appiglio anche nelle situazioni più drammatiche: "Anche chi ha figli ustionati sfigurati, con ferite irreversibili, deve trovare dentro di sé la forza di dire che poteva andare peggio. È una sofferenza che non passa ma è l’unico appiglio per continuare a vivere". Per Lory Del Santo, infatti, dopo tragedie di questo tipo "non esistono soluzioni fisiche, ma solo mentali e filosofiche. Punti interiori a cui aggrapparsi per riuscire a vivere".

"Molte madri restano menomate per sempre dal dolore"

Su quanto accaduto al bar Costellation nella notte di Capodanno, Lory Del Santo aggiunge:

"Molte madri non riescono mai a superare la perdita di un figlio e restano menomate per sempre dal dolore. È un fardello che ti porti dietro tutta la vita ed è ancora più ingiusto quando i responsabili vengono puniti dopo anni e anni. Se sei il proprietario di un locale e succede una tragedia del genere ci sono mille ragioni per essere colpevole".

Lory Del Santo parla dei figli a Domenica In

Nonostante il dolore, l'attrice lancia un invito alla resilienza: "La vita è preziosa anche quando cambia per sempre, anche se si vive su una sedia a rotelle o con limitazioni gravissime. La bellezza del mondo è talmente vasta che basta riuscire a credere nella forza della natura e del tempo. Bisogna soffrire fino in fondo, accettare il dolore e poi tentare una risalita". In un'altra intervista, la showgirl aveva affermato: "All'inizio mi sdraiavo a terra per ore. Poi pensai ‘cosa faccio? starò così tutta la vita?‘ e mi sono alzata. Quando ti alzi una volta, sei capace di alzarti ancora".