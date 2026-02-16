Brigitta Boccoli in lacrime: “Ho perso mia madre un anno fa, mi sento sola. Papà è stato tremendo e assente”

Brigitta Boccoli ha parlato per la prima volta della perdita della madre, avvenuta un anno fa. L'attrice e showgirl non ha trattenuto le lacrime nel ricordare la donna, che per anni è stata un punto di riferimento nella sua vita e in quella della sorella Benedicta. Grazie a lei, sono riuscite a superare un momento difficile che le aveva portate distanti una dall'altra. Quanto al padre: "È stato tremendo, assente e senza etica".

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 16 febbraio, Brigitta Boccoli è scoppiata a piangere parlando della madre, scomparsa un anno fa. "L'ho persa un anno fa. Anche se non sono sola, il non avere più quella radice in alto è uguale a sentirsi soli", ha raccontato. Anche se ad oggi può contare sulla famiglia e sulla sorella Benedicta, il legame con la madre rimarrà indissolubile: "Noi 3 ci siamo tanto unite in un rapporto di grandissima sincerità, profondo e anche leggero. I valori che nostra madre ci ha insegnato sono così forti che ci hanno permesso di rimanere uniti anche in un momento difficile che abbiamo avuto".

Incalzata dalle domande di Caterina Balivo, Boccoli ha raccontato di aver vissuto un momento difficile con la sorella Benedicta, che per un periodo le ha portate distanti e a non comprendersi del tutto: "Abbiamo avuto degli anni in cui non ci siamo comprese. I rapporti erano civili, ma eravamo distaccate per un determinato fatto. I valori che ci ha dato nostra madre ci hanno tenuto unite, lei è stata il collante. Se non ci fosse stata, saremmo ancora distaccate". Nel corso della chiacchierata, Boccoli ha parlato anche della figura del padre, che è sempre stata assente dalla sua vita e da quella della sorella: "Mio padre è stato assente, senza un'etica, tremendo. In qualche modo ho incolpato anche mia madre, poi sono riuscita a chiederle scusa".