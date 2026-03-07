Davide Bonolis: “Papà ha sofferto di più, spero trovi qualcuna. Con Angelo, il compagno di mamma, ho un rapporto bellissimo”

Davide Bonolis a Verissimo con la fidanzata Martina parla della separazione dei genitori: “Papà ha sofferto di più”. E ricorda il nonno e i 104 kg: “Da quel momento è scattato qualcosa”.

Davide Bonolis entra a Verissimo con la fidanzata Martina al fianco e racconta, senza filtri e senza la cautela di chi teme di dire una parola di troppo. Parla dei suoi genitori, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, della loro separazione, di un nonno che non c'è più e di 104 chili che un giorno ha deciso di lasciarsi alle spalle.

"Siamo ancora una famiglia unitissima"

La separazione dei genitori, seguita con attenzione morbosa dal gossip italiano, vista da dentro ha un aspetto completamente diverso. "Siamo ancora una famiglia unitissima, per noi figli è come se non si fossero mai separati. Viaggiamo insieme, mangiamo insieme, facciamo ancora tante cose insieme. Sono stati bravi."

Poche parole che ribaltano la narrazione esterna: quello che fuori sembrava un naufragio, dentro i confini della famiglia è rimasto qualcosa di solido. Il merito, secondo Davide, va soprattutto a loro due.

Il dolore di papà Paolo

Il ritratto del padre è tenero e diretto insieme: "Papà è quello che ha sofferto di più, io ho cercato di stare vicino a entrambi. Vicino a mio padre che ha sofferto, ma anche a mia madre per non farla sentire troppo."

Un figlio che si è fatto spugna, che ha assorbito il peso di entrambi cercando di non gravare su nessuno. E che adesso, con quella leggerezza propria di chi ha già elaborato, si permette anche un augurio: "Spero che lui trovi presto qualcuna."

Sul versante opposto, la serenità è già arrivata: "Mamma ha trovato Angelo con cui ho un rapporto bellissimo." Angelo Madonia, il compagno di Sonia Bruganelli, non è un estraneo in casa, ma una presenza accolta.

Il nonno, i 104 chili e lo scatto interiore

C'è un altro racconto al centro dell'intervista, più intimo e meno atteso. Davide parla del nonno, una figura che evidentemente ha lasciato un segno profondo: "Ero molto legato a lui, mi è stato sempre vicino, mi ha aiutato, cercava di spronarmi quando ero obeso, pesavo 104 kg." Poi, la perdita improvvisa. "E un giorno se n'è andato all'improvviso. Da quel momento in me è scattato qualcosa."