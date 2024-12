video suggerito

Loredana Lecciso su Romina Power: “Io estremamente gelosa di Albano, oggi c’è rispetto ma non complicità” Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, Loredana Lecciso è tornata a parlare della sua storia con Albano e del rapporto con Romina Power, ex moglie del cantante: “Ci legano i nostri figli che hanno un rapporto meraviglioso, ma il nostro rapporto non ha un sapore di complicità, perché non può esserci in questo momento. Sono stata una persona estremamente gelosa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, Loredana Lecciso è tornata a parlare della sua storia con Albano. I due stanno insieme da 25 anni e i fan si sono chiesti se convoleranno mai a nozze. La risposta della showgirl è stata chiara: "Vent'anni fa lo avrei voluto molto, oggi non ci pensiamo, stiamo bene così". E sul rapporto con Romina Power, ex moglie del cantante: "Ci legano i nostri figli che hanno un rapporto meraviglioso. Chiaramente, il nostro rapporto non ha un sapore di complicità perché non può esserci, perlomeno in questo momento. Sono stata una persona estremamente gelosa, ma di tutte le donne".

Le parole di Loredana Lecciso su Romina Power

Nel corso dell'intervista, andata in onda il 27 dicembre su Rai 2, Monica Setta ha chiesto alla cantante come gestisse le pressioni dei fan, che a lungo hanno sperato in un ritorno di fiamma Albano e la sua ex moglie Romina Power. Quando ha visto la loro reunion a Sanremo 2020, il primo pensiero di Lecciso è stato che "fosse bello, tutte le reunion mettono allegria, è una rivisitazione di qualcosa che c'è stato e che non può più avere lo stesso sapore e la stessa energia, c'è un tempo per tutto". Sul rapporto con Romina, Loredana Lecciso è stata chiara:

C'è comunque un qualcosa che ci ha legato e che rispetto, ci legano i nostri figli che hanno un rapporto meraviglioso. Chiaramente il rapporto non ha un sapore di una complicità, perché non può esserci, perlomeno in questo momento. Nella vita, però, non si può escludere niente e chissà che un domani non si possa creare.

A domanda diretta se fosse mai stata gelosa di lei, Lecciso ha spiegato: "Io sono stata una persona estremamente gelosa, ma di qualsiasi elemento che avesse una sembianza femminile. Ogni donna rappresentava una sorta di terremoto emotivo, ero gelosa di chiunque, ma era un mio problema perché lui non ha mai dato motivo di esserlo".

"Il matrimonio con Albano? Non ne sentiamo l'esigenza"

Dopo 25 anni insieme, la conduttrice le ha chiesto se lei e Albano pensassero mai al matrimonio. La cosa, però, per la coppia non è una priorità, almeno per il momento: "Sembrerà banale, ma per me è come se già fossimo sposati. Venti anni fa lo avrei fatto volentieri e immediatamente, adesso non ne sentiamo l'esigenza perchè stiamo bene così, ma mai dire mai. Tante cose nella mia vita le ho escluse e poi si sono verificate, non è nelle nostre priorità, ma perché stiamo bene". E sull'esclusione di Albano da Sanremo 2024: "Per lui Sanremo è una fede, ama troppo il Festival perché si possa sporcare il suo animo di malumore, forse ha provato un po' di dispiacere, ma nei giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco dei partecipanti il suo telefono squillava h24 con manifestazioni di affetto, solidarietà e stupore, perché in tanti non hanno digerito questa sua esclusione".