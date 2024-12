video suggerito

Romina Power: “Ylenia Carrisi viveva male la fama mia e di suo padre. Dopo Al Bano ho vissuto un nuovo amore” Ospite a Verissimo, Romina Power ricorda sua figlia Ylenia Carrisi e parla del rapporto che aveva con la popolarità: “Viveva male la mia popolarità e quella di suo padre”. A Silvia Toffanin rivela: “Dopo la fine del matrimonio con Al Bano ho avuto altre storie d’amore ma ho tenuto nascosti i miei amori”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite nella puntata di domenica 15 dicembre di Verissimo, Romina Power ricorda sua figlia Ylenia Carrisi e rivela come vivesse male la popolarità dei suoi genitori e la propria: "Per un pò ha lavorato in televisione ma non era il suo mondo". A Silva Toffanin, poi, racconta come ha passato il suo compleanno (il 29 novembre di quest'anno avrebbe festeggiato 54 anni): "Sono entrata in un tempio in India, ho acceso candele e meditato a lungo".

Romina Power: "Sento una connessione con mia figlia Ylenia"

Negli studi di Verissimo Romina Power ricorda sua figlia Ylenia Carrisi, nata dall'amore con Al Bano. "Il giorno del compleanno di Ylenia ero in India, sono entrata in un tempio ho acceso le candele, ho bruciato incenso e ho meditato – spiega a Silvia Toffanin – Trovo una connessione con lei anche da lontano. La sento vicina e dentro di me. C'è sempre la speranza, non l'ho persa e non la perderò mai". Tra lei e sua figlia c'era un legame molto stretto: "Quando viaggiamo insieme ci prendevano per sorelle. Quando è nata avevo solo 19 anni quando è nata, eravamo vicine come spirito, mentalità e modo di affrontare la vita. Lei era più coraggiosa di me".

Romina Power: "Sto pensando di pubblicare gli scritti di Ylenia"

Romina Carrisi parla del rapporto di sua figlia Ylenia con la popolarità. "Viveva male la fama dei genitori. Lei non voleva. Per un po' ha lavorato in televisione con Mike Bongiorno ma ogni volta che doveva uscire in video sperava che i suoi amici non la guardassero. Non era la sua cosa – rivela – Era un'intellettuale, le mancava un esame per laurearsi al King's College di Londra". La cantante, poi, ricorda uno dei talenti di sua figlia: "Scriveva benissimo. Ogni tanto penso se pubblicare o meno i suoi scritti ma era molto riservata e non so se le avrebbe fatto piacere". Suo figlio Yari ha sofferto molto per la scomparsa della sorella: "Non ha trovato più la persona con cui confrontarsi. Lei era un modello di donna per lui".

Romina Power: "Ho avuto un amore dopo la fine della storia con Al Bano"

Romina Power, dopo la fine del matrimonio con Al Bano, ha avuto altre relazioni. "Ho vissuto una storia d'amore con un signore americano. Era bello, era simpatico, era dolce. Era appassionato di motociclette e voleva che girassi gli Stati Uniti con lui – rivela per la prima volta a Verissimo – Ho avuto altre storie ma ho tenuto nascosti i miei amori. Non c'erano paparazzi in America".