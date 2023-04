L’odissea di Jun, il tiktoker coreano che doveva raggiungere Napoli è bloccato in Germania Il tiktoker coreano sarebbe dovuto arrivare a Napoli la sera del 3 aprile, atteso dall’amico Mario Mario. Jun tuttavia ha perso l’aereo che da Monaco lo avrebbe dovuto portare in Italia e sarà costretto a tardare.

A cura di Andrea Parrella

Tra le improbabili combinazioni internazionali generate da Tik Tok, negli ultimi giorni tiene banco l'asse tra Napoli e la Corea, grazie all'inaspettata amicizia tra Mario Mario e Jun. Il creator napoletano e lo streamer coreano, che ha dichiarato il suo amore per l'Italia, hanno combinato un incontro che si sta tuttavia rivelando più complesso del previsto.

Grazie a una raccolta fatta proprio sulla piattaforma, Mario Mario era riuscito nell'impresa di comprare un biglietto aereo per l'Italia a Jun. L'arrivo del creator coreano, diventato famoso per le canzoni italiane cantate su Tik Tok nelle ultime settimane, era previsto proprio per la sera del 3 aprile, ma l'imprevisto era dietro l'angolo. Jun ha infatti perso il volo che da Monaco lo avrebbe portato direttamente a Napoli, rimanendo bloccato nell'aeroporto tedesco.

Ad aggiornare sulle sue sorti una diretta live su Tik Tok, dove Mario Mario ha trovato il conforto e l'aiuto di diverse persone che, tra inglese e coreano, sono riuscite a capire la situazione. Jun ha infatti perso l'aereo che lo avrebbe dovuto portare a Napoli e così nella stessa serata Mario Mario ha dato l'annuncio ai fan spiegando che stesse andando a recuperare la valigia di Jun regolarmente in arrivo all'aeroporto di Capodichino, mentre il creator coreano verrà prelevato all'aeroporto di Monaco da un conoscente di Mario Mario, per passare la notte in albergo e raggiungere Napoli la mattina del 4 aprile.

Tra poche ore, quindi, contrattempi permettendo, tiktoker coreano giungerà finalmente in Italia e potrà realizzare il suo sogno di visitare il paese di cui si è innamorato profondamente. Nei giorni scorsi Mario Mario, quando Jun ha mostrato il biglietto in diretta su TikTok, ha svelato che avrebbe organizzato anche due pullman per far conoscere il ragazzo ad alcuni fan.