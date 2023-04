Jun è arrivato in Italia, il tiktoker coreano sbarca a Napoli atteso da Mario Mario Il tiktoker coreano arriva finalmente in Italia dopo una lunga odissea. Il suo incontro con Mario Mario, nato da un incrocio improbabile e casuale su Tik Tok, è culminato con l’arrivo all’aeroporto di Napoli, dove ad attendere Jun c’erano decine di persone, oltre alle migliaia connesse in diretta su Tik Tok.

A cura di Andrea Parrella

La saga di Jun e Mario Mario prosegue e finalmente i due si sono incontrati. Il tiktoker coreano, diventato molto famoso nelle ultime settimane grazie alla piattaforma social cinese, è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio organizzato per lui dal titoker campano Mario Mario, che dopo una lunghissima attesa lo ha accolto all'aeroporto di Capodichino. Ad attenderlo lì decine di persone, che negli ultimi giorni hanno seguito le vicende del viaggio improvvisato organizzato per Jun e che si sono appassionati alla sua vicenda.

Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, Jun era rimasto bloccato a Monaco alcune ore perché non era riuscito a prendere in tempo l'aereo che avrebbe dovuto portarlo a Napoli. Questo lo ha costretto a trascorrere una notte a Monaco in attesa dell'aereo successivo che solo nella mattina del 4 aprile lo ha portato in Italia.

Adesso lo attende un lungo soggiorno nel paese che in queste settimane ha dimostrato di amare molto, elemento che sta alla base del suo viaggio. Quello di Jun e Mario Mario è un esempio molto interessante di incontri tra culture grazie a Tik Tok. Jun è diventato popolare qui in Italia perché, per puro caso, molti hanno iniziato a suggerirgli brani andati virali nel nostro Paese, dal trash alla musica neomelodica napoletana, così come canzoni celebri della storia sanremese. Tra i pezzi che più hanno colpito Jun ci sono certamente Fai Rumore di Diodato e Tango di Tananai, che lo hanno particolarmente commosso e che ha anche imparato a memoria, cantandole in alcuni suoi video tra cui quello postato da Mario Mario dopo il suo arrivo a Napoli, mentre i due si trovavano in tangenziale.

Il caso dell'incontro tra i due tiktoker è frutto di un ponte di comunicazione frutto di mezzi digitali che gli hanno permesso di superare le barriere linguistiche, dato che Mario Mario non conosce il coreano, né tantomeno l'inglese, mentre Jun non conosce l'italiano. Molto interessante quanto accaduto proprio nella serata trascorsa a Monaco, quando il tiktoker napoletano, nel tentativo di capire cosa gli stesse accadendo si è fatto aiutare in inglese e in coreano da alcuni utenti che stavano seguendo la loro vicenda, venendo a capo dell'accaduto proprio grazie al loro aiuto.