Lisa Marie Presley tenne il corpo di suo figlio vicino casa per due mesi prima di seppellirlo Secondo quanto ha rivelato la figlia Riley Keough, Lisa Marie Presley tenne il corpo del figlio Benjamin in un locale adiacente la sua casa per circa due mesi prima di seppellirlo. Benjamin si suicidò nel 2020 a soli 27 anni.

A cura di Stefania Rocco

Lisa Marie Presley tenne il corpo del figlio Benjamin, morto suicida nel 2020 a soli 27 anni, in un locale adiacente la sua casa per due mesi prima di seppellirlo. Lo rivela oggi, a un anno dalla morte della donna, la figlia Riley Keough che ha completato il libro di memorie che la madre sta scrivendo prima della sua scomparsa prematura nel 2023 a soli 54 anni. La figlia di Elvis Presley era così addolorata per la morte del figlio che non trovò immediatamente la forza di staccarsene. Per questo motivo, secondo quanto svela il libro “From Here to the Great Unknown”, decise di tenere il suo corpo all’interno di una specie di dependance vicina alla sua casa a Calabasas, in California. Un fatto reso possibile dalle leggi californiane che non impongono l’immediata sepoltura dei defunti.

Come fece Lisa Marie Presley a conservare il corpo del figlio Benjamin

Secondo quanto rivelato nel suo libro, Lisa Marie ottenne il supporto di un’agenzia di pompe funebri che le garantì di mantenere all’interno della dependance la temperatura necessaria a preservare il corpo del figlio finché non fosse stata pronta a separarsene. A chi le chiedeva cosa provasse a tenere il corpo del figlio defunto tanto vicino, rispondeva: “Penso che chiunque altro si spaventerebbe a morte, ma non io”. Nello stesso libro, la donna scriveva di essersi costretta a combattere per restare in vita dopo la morte dell’adorato figlio per poter stare vicina alle figlie gemelle Harper e Finley Lockwood, ora sedicenni. Inoltre, la donna era stata a lungo combattuta a proposito della scelta di seppellire il figlio alle Hawaii o a Graceland, la tenuta di Memphis dove morì ed è sepolto Elvis Presley.

Lisa Marie Presley e il figlio Benjamin sepolti vicini

Nel 2023, quando è morta, Lisa Marie Presley è stata seppellita proprio accanto all’adorato figlio Benjamin. Nello stesso luogo è sepolto anche l’indimenticabile Elvis, padre di Lisa Marie e nonno di Benjamin.