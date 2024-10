È morta Cissy, la madre di Whitney Houston: è sopravvissuta alla figlia e alla nipote Bobbi Kristina

video suggerito

È morta Cissy Houston, cantante e madre di Whitney Houston, nonché nonna di Bobbi Kristina. Aveva 91 anni. È sopravvissuta alla figlia e a sua nipote. Viva nella memoria è il suo grido di dolore per la figlia, ma soprattutto per la nipote: "Non sta facendo alcun progresso", disse ai giornali di fatto anticipando la notizia più tragica. Cissy è morta nella mattina di lunedì, circondata dalla sua famiglia nella sua casa nel New Jersey, dove era sotto cure palliative a causa del morbo di Alzheimer, come è stato conferamto a TMZ dalla sua nuora Pat Houston.

La carriera di Cissy Houston

Ricordata come "una figura forte, una donna potente e di grande fede", Cissy Houston ha vinto due Grammy Awards per il miglior album di gospel soul tradizionale: per il suo album del 1997 Face to Face e per il suo album del 1998 He Leadeth Me. Aveva cominciato la carriera nel 1938, cantando gospel con i suoi fratelli. Fu corista per i più grandi: Elvis Presley, Aretha Franklin, Chaka Khan, Dionne Warwick, Lou Rawls, Van Morrison, Jimi Hendrix e Roy Hamilton. Aveva collaborato anche con Burt Bacharach, Paul Simon, Luther Vandross e Beyoncé.

Quando attaccò l'ex marito di Whitney Houston

Nel 1997 Whitney Houston rimase sfregiata in volto, si disse che era un incidente ma la madre, nel libro Ricordando Whitney, ha raccontato la sua verità:

Non si trattò di un incidente, Bobby era un violenta e una volta era così arrabbiato che tirò un pugno sul tavolo con tanta violenza che riuscì a rompere un piatto e una scheggia colpì la mia povera figlia. Ci è voluto in intervento chirurgico per eliminare le cicatrici dal viso. La droga? Io pensavo che fossero solo voci, ma una volta la andai a trovare nella sua casa di Atlanta e trovai tutti i muri e le porte con disegni strani, persino un ritratto con la sua immagine era stato tagliato. Chiamai la polizia e la feci portare in ospedale, lei si arrabbiò molto, ma qualche anno dopo mi ringraziò. Mi disse che le avevo salvato la vita.

Una donna profondamente colpita dalla morte di sua figlia e, qualche anno più tardi, da quella di sua nipote entrambe per circostanze tragiche.