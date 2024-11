video suggerito

L’ex di Uomini e Donne Samuele Carniani: “Convivo con un tumore da 5 anni, l’ho scoperto solo ora” Samuele Carniani, ex corteggiatore di Uomini e Donne che fu scelto da Roberta Giusti, ha raccontato di aver scoperto, attraverso una visita di routine, di avere un tumore gastrointestinale. “Da almeno 5 anni ho un GIST, non si è mai fatto sentire. La vita può cambiare in un attimo”, le parole a corredo di una foto scattata in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Samuele Carniani, con un post su Instagram ha annunciato che gli è stato diagnosticato un GIST, un tumore gastrointestinale. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne che diventò poi la scelta di Roberta Giusti, ex tronista la cui storia è terminata un anno fa, ha raccontato la sua reazione davanti alla diagnosi: "Per fortuna, nessun altra brutta sorpresa" ha spiegato prima di rivelare che ora dovrà sottoporsi ad un'operazione per rimuovere il tumore.

Il messaggio di Samuele Carniani sui social

"28/10/2024 per la prima volta eseguo una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità… perché? Non c’è stato un motivo vero.. così per controllo.. ed è proprio qua la mazzata. Risultato? Da almeno 5 anni ho un GIST ( gastrointestinal stromal tumor) tumore completamente asintomatico e lì cade un po' tutto ciò che ti circonda". Così comincia il lungo messaggio di Samuele Carniani che rende pubblico il suo problema di salute. "L’umore ti cambia in mezzo secondo, da esser tranquillo e felice la testa naviga su situazioni spiacevoli, vedere le persone accanto a te che soffrono.. forse si…quella è la cosa peggiore, peggiore perché tu non puoi fare niente se non attendere", ha continuato rivelando che nella brutta notizia, "un po' di fortuna c'è stata": "È vero quando dicono che determinate cose solo provandole si capiscono. Oggi era il giorno più importante , tac addome e torace per non avere ulteriori brutte sorprese e così è stato". Ora dovrà sottoporsi all'operazione, ha concluso:

Ora lo step successivo è rimuovere questa bestiolina che è dentro di me e mi ha fatto compagnia per questi 5 anni… (stron*o che non ti sei mai fatto sentire), ma ora è il momento di salutarsi. Domani visita con il chirurgo e poi decideremo la data dell’operazione. Questo per dire che a volte è proprio vero che la vita può cambiare in un attimo, ma nonostante questo si combatte e si torna più forti di prima.