video suggerito

Sabrina Salerno: “A dicembre la radioterapia. Consideravo la malattia un incubo, ora è un’opportunità di cambiamento” Sabrina Salerno ha dato alcuni aggiornamenti dopo la diagnosi di tumore al seno: “Ho già iniziato la terapia ormonale, a dicembre si parte con la radioterapia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabrina Salerno ha pubblicato su Instagram un post per dare alcuni aggiornamenti dopo la diagnosi di tumore al seno. Lo scorso settembre è stata sottoposta a un intervento e in questi giorni ha iniziato la terapia. La cantante ha confidato che se all'inizio ha vissuto la malattia come un incubo, pian piano sta riuscendo a trasformarla in "un'opportunità di cambiamento personale profondo".

Sabrina Salerno ha iniziato la terapia ormonale dopo il tumore al seno

Sabrina Salerno, su Instagram, ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con le persone che ama o risalenti al giorno dell'intervento. La cinquantaseienne ha spiegato: "Ottobre è stato il mese di un’estenuante attesa, ho già iniziato la terapia ormonale, a dicembre si parte con la radioterapia". Tuttavia, non intende lasciare che la sua vita ruoti attorno alla malattia. Sabrina Salerno è pronta a partire con una lunga serie di concerti: "Dal 31 ottobre, in Francia, mi aspettano 21 concerti e non vedo l’ora!".

Come è cambiata la sua percezione della vita

Sabrina Salerno ha aggiunto: "Inutile dire che la percezione che ho oggi della vita è completamente cambiata". Se subito dopo la diagnosi predominava comprensibilmente la paura, con il passare del tempo è riuscita a trasformare questo momento complesso in un'opportunità di cambiamento:

All’inizio mi sembrava tutto un incubo, strada facendo ho compreso che tutto questo stravolgimento potesse essere un’opportunità di cambiamento personale profondo. Sorrido molto di più alle persone, soprattutto a quelle che non conosco, per contro sono delusa da altre che pensavo di conoscere. Mio marito, mio figlio e alcune amiche sono stati il mio quotidiano supporto e questa è stata la mia più grande fortuna. Abbraccio fortissimo tutti, uomini e donne, che in questo momento stanno vivendo un percorso simile o più faticoso del mio. La vita è meravigliosa e vi giuro che mai avrei pensato di scrivere una frase simile a dispetto di tutto! Come si cambia…un'ex malinconica cronica.