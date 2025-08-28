L’ex di Amici Diego Lazzari si prende una pausa: “Bloccato da mesi, ho bisogno di tornare a una vita normale”

Attraverso il suo profilo Instagram, l’ex cantante di Amici 24 Diego Lazzari ha fatto saper di volersi prendere una pausa dai social. L’artista sta passando un periodo complicato e, anche se non è entrato nei dettagli, ha lasciato intendere che questo abbia avuto anche ripercussioni sulla sua carriera: “Non è una gara, non c’è nulla da vincere”.

Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l'ex cantante di Amici 24 Diego Lazzari ha fatto saper di volersi prendere una pausa dai social. L'artista sta passando un periodo complicato e, anche se non è entrato nei dettagli, ha lasciato intendere che questo abbia avuto anche ripercussioni sulla sua carriera. Motivo per cui per un po' di tempo non si farà sentire: "Ho bisogno di tornare a una vita normale".

Le parole di Diego Lazzari

Dopo la fine del suo percorso ad Amici, Lazzari aveva cominciato a lavorare a diversi progetti artistici. Poi, però, aveva smesso di far uscire musica, motivo per cui molti fan gli hanno chiesto se andasse tutto bene. Ha quindi deciso di fare chiarezza: "Voglio dire a tutte le persone che mi hanno fermato in giro o che mi hanno scritto un messaggio che sto bene e vi ringrazio. Non sto facendo uscire niente per problemi più grandi di me e ormai sono bloccato da mesi".

L'artista non ha specificato cosa lo turbi ultimamente, ma ha lasciato intendere che questo stia influendo anche direttamente sulla sua carriera: "Ho sempre avuto paura di raccontare la mia vita per diversi motivi, ma quest'anno è stato decisivo: mi ha fatto capire chi sono diventato davvero. E non parlo di numeri o di seguito, ma di crescita personale e di consapevolezza di ciò che mi circonda". Attraverso la musica, quindi, intende "mettere in luce tutte quelle cose che fin da bambino non ho mai capito, per condividere con chi ne ha bisogno". Ora ha bisogno di tempo: "Ho bisogno di tornare a una vita normale, mi farò sentire".

Il percorso ad Amici 24 e cosa è successo dopo il talent

Il percorso di Diego Lazzari ad Amici 24 è stato breve ma molto discusso. Entrato nella scuola con un forte seguito social alle spalle, il cantautore romano ha subito attirato l’attenzione del pubblico e dei compagni, suscitando anche polemiche: in molti hanno criticato la scelta di accogliere un concorrente già così noto. I primi contrasti sono arrivati presto, soprattutto con Rudy Zerbi, suo iniziale insegnante di canto. Diego si era rifiutato di stilare una classifica interna dei compagni, scelta interpretata da Zerbi come un modo per “proteggere la propria immagine” più che per evitare conflitti. Non sono mancati altri attriti, soprattutto quando Diego ha criticato apertamente il sistema di votazioni tra allievi, giudicandolo poco sano e divisivo.

Alla fine, Zerbi ha deciso di sostituirlo con un’altra cantante, ma Diego ha proseguito il suo percorso nella squadra di Lorella Cuccarini, che ha apprezzato la sua sensibilità e il suo carattere. Il suo percorso si è concluso l’8 dicembre 2024, quando ha perso una sfida diretta contro Mollenbeck. Un’eliminazione che ha commosso la classe e portato a un momento molto emotivo in studio, con abbracci e lacrime tra i compagni, tanto che Maria De Filippi è intervenuta per tutelare la loro privacy.