video suggerito

Ad Amici Diego Lazzari eliminato, classe in lacrime e Maria De Filippi interviene: “Abbassate i microfoni” La puntata dell’8 dicembre di Amici inizia con l’eliminazione a sorpresa di Diego Lazzari, battuto in sfida da Mollenbeck. Carlo Di Francesco: “Qui dentro c’è il rischio di prendere troppa sicurezza di ciò che si ha e poca di quello che si può perdere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Amici colpo di scena, con l'eliminazione di una colonna di questa edizione. Il programma di Maria De Filippi, andato in onda domenica 8 dicembre su Canale 5, ha porta a sorpresa all'uscita dal programma di Diego Lazzari, che ha salutato il format dopo aver perso la sfida contro Mollenbeck. La sfida tra i due concorrenti è stato il primo atto della puntata e a giudicare la sfida e decidere del destino dei due ragazzi è stato Carlo Di Francesco.

Mollenbeck vince la sfida con Diego

Di Francesco ha chiesto ai due concorrenti di cantare rispettivamente prima l'inedito e poi una cover. Dopo le esecuzioni, il produttore discografico ha sentenziato senza mezzi termini l'uscita di Diego: “C'è secondo me un rischio stando qui dentro, prendere troppa sicurezza di ciò che si ha e poca di quello che si può perdere. In questa esibizione io l'ho notata questa cosa, quindi perdonami Diego ma io in questa sfida hai messo poca sicurezza, che avresti dovuto dimostrarmi e che invece mi ha dimostrato Mollenbeck. Per me la sfida la vince lui".

Le lacrime della classe di Amici

Parole che hanno giustamente determinato sconcerto nella classe, con le lacrime di molti dei compagni di viaggio di Diego in questi mesi. Maria De Filippi ha chiesto a lui un parere su quanto accaduto e Lazzari si è limitato a fare un grande in bocca al lupo agli altri ragazzi. Poi tutti gli allievi si sono avvicinati a lui, abbracciandolo e salutandolo. Non poche le lacrime, con De Filippi che ha chiesto di chiudere i microfoni per permettere ai ragazzi di parlare tra loro in privato: "Abbassiamo i microfoni perché magari vogliono dirsi qualcosa di particolare". Poi interrompe questo momento collettivo: "Magari questa situazione crea solo un po' di imbarazzo a tutti, tanto finita la puntata lo incontrerete".

L'eliminazione di Lazzari è stato il primo dei momenti clou di questa puntata. Pochi minuti dopo a essere messo in discussione è stato Ilan, anche lui concorrente di Amici sin dall'inizio di questa edizione. A lui Rudy Zerbi ha detto chiaramente di essere incerto sul suo percorso, mettendolo in sfida con Jacopo. Alla fine ha detto di volersi prendere un tempo di sospensione del giudizio, in attesa di capire quale sarà il destino di entrambi.