video suggerito

Ad Amici Rudy Zerbi mette in discussione Ilan: “Quando ti esibisci cancelli tutto quello studi” Ad Amici Rudy Zerbi mette Ilan in sfida con Jacopo, sostenendo di vederlo molto in crisi e di dover riflettere sulla sua permanenza nella scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

50 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ad Amici la puntata dell'8 dicembre è un momento di riflessione per molti degli allievi. Tra questi c'è Ilan, che Rudy Zerbi coinvolge per parlare della sua situazione. Secondo l'insegnante, Ilan non riesce a dare il massimo, nonostante lo sforzo prodotto in settimana nelle prove sembra dimenticare tutto il lavoro svolto nel corso della settimana. Chiama quindi Jacopo, il suo sfidante, per farli esibire entrambi con i rispettivi inediti.

La sfida tra Ilan e Jacopo ad Amici

Esibizioni che in qualche modo confermano quelle che sono le sensazioni di Zerbi, il quale terminate le prove parla in modo molto chiaro a Ilan: "Sarei un bugiardo se ti dicessi che Jacopo non mi piace e che non stia pensando all'idea della sostituzione. Quella immediata sarebbe una ipotesi, ma non voglio farlo, ho bisogno di alcuni giorni per riflettere, seguirvi qui dentro e capire la scelta più giusta da fare. Per il momento ti chiedo di darmi la tua maglia e uscire dallo studio, così per Jacopo, ma nei prossimi giorni ci rifletterò e prenderò la decisione che. credo sia migliore".

Ilan: "Se non sto bene, è giusto che entri qualcun altro"

Per il momento la situazione è quella di una sospensione del giustizio, con Zerbi che rifletterà sul da farsi, per capire il festino dei due ragazzi. Al momento Ilan torna in casetta, come gli conferma la stessa Maria De Filippi, che però conferma a a sua volta a Jacopo che entrerà in casetta nelle prossime settimane. La conduttrice chiede quindi un'opinione a Ilan sulla situazione: "Sono un po' in soggezione, però è vero quello che ice Rudy. Io credo di possedere tutti gli strumenti per poter stare qui, chiaro che se affronto questa esperienza senza poter dare il 100%, perché non sto troppo bene, è giusto che entri qualcun altro. Darò il massimo per meritarmelo".

Ilan ad Amici, le parole del padre Gabriele Muccino

A parlare di Ilan era stato anche il padre, il regista Gabriele Muccino, che in un'intervista a Fanpage delle scorse settimane si era espresso sulla sua scelta di entrare nella scuola di Amici: "Avrei voluto che Ilan studiasse un po' di più, ma si è voluto lanciare nel contenitore di Amici e mi auguro che gli vada benissimo. Il mondo della musica è terribilmente cinico, un ambito in cui si spremono artisti giovani e impreparati in modo crudele, quindi la vita d'artista va preparata con grande rigore e disciplina. Spero lui sia pronto sotto questo punto di vista, perché è un mondo spietato".