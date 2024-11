video suggerito

L’eredità di Maurizio Costanzo e la rinuncia di Maria De Filippi: cosa sappiamo del patrimonio Dopo essersi spento a 84 anni nel febbraio 2023, Maurizio Costanzo ha lasciato una vasta eredità da dividere tra Maria De Filippi e i figli, Saverio, Camilla e Gabriele. La conduttrice ha affermato di aver rinunciato alla sua parte in favore dei discendenti del marito. Il patrimonio di Costanzo, oggetto di ricostruzioni giornalistiche poi smentite dalla famiglia, resta di entità imprecisata a quasi due anni dalla scomparsa del conduttore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo essersi spento all'età di 84 anni nel febbraio del 2023, Maurizio Costanzo ha lasciato una vasta eredità da dividere tra la moglie Maria De Filippi e i figli, Saverio, Camilla e Gabriele. In un'intervento di ieri su Rtl102.5, la celebre conduttrice tv ha dichiarato di aver rinunciato alla sua parte in favore dei discendenti del marito. Sorge spontaneo chiedersi, quindi, in cosa consista il patrimonio di cui ha scelto di fare a meno. Gli averi del giornalista comprendono appartamenti, ville e anche beni intellettuali. Ecco in cosa consiste l'eredità.

L'eredità di Maurizio Costanzo, dalle ville ai diritti d'autore

Maurizio Costanzo si è spento il 24 febbraio del 2023 nella clinica Paideia, nella Capitale, dove era stato ricoverato a seguito di un delicato intervento a cuore aperto. Già a poche settimane dalla scomparsa, erano cominciate a circolare notizie sull'eredità del giornalista e conduttore televisivo che sarebbe stata divisa tra la moglie e i figli Saverio, Camilla e Gabriele Costanzo. In particolare, La Repubblica nel 2023 pubblicava una ricostruzione del patrimonio "dal valore di 70 milioni di euro", composto da appartamenti e ville e da beni intellettuali, come i diritti d'autore del brano Se telefonando cantato da Mina.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo nella villa ad Ansedonia, in Toscana

La smentita della famiglia

Con una nota dell'avvocato Pierluigi De Palma, poi, la famiglia aveva definito le informazioni "false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti". I rumors avevano turbato non poco la conduttrice televisiva colpita dal lutto. I legali, infatti, avevano definito la "valutazione fatta del patrimonio immagnifica", specificando che Maria De Filippi fosse "sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità".

Maria De Filippi e il figlio Gabriele al funerale di Maurizio Costanzo

Maria De Filippi ha rinunciato all'eredità del marito

Maria De Filippi, tuttavia, ha rinunciato alla sua parte di eredità. A dirlo è stata lei stessa nel corso di una puntata di Password, programma di RTl102.5 con Kekko Silvestre e i Modà presenti in studio. Mentre la conduttrice e il cantante parlavano delle difficoltà che i giovani incontrano nel metabolizzare tutte le emozioni e le turbolenze in cui si imbattono attraverso i social, ha detto: "Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle stronzate serie, un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta, ‘quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce' ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità. Ho pensato di querelarlo e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite". A quel punto, De Filippi ha raccontato delle falsità raccontate sull'eredità del marito:

Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi quando ha parlato di Maurizio raccontando un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio. Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le palle che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone.