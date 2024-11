video suggerito

Maria De Filippi rivela: "Ho rinunciato all'eredità di Maurizio per i suoi figli e mio figlio" Maria De Filippi è intervenuta durante la puntata di Password su RTL102.5, in cui era ospite Kekko Silvestre dei Modà. La conduttrice, parlando della necessità di stare attenti sui social, racconta cosa hanno detto su di lei e l'eredità di Maurizio Costanzo.

A cura di Ilaria Costabile

Maria De Filippi è intervenuta nel corso di una puntata di Password, programma di RTl102.5 con Kekko Silvestre e i Modà presenti in studio. La conduttrice e il cantante hanno parlato del loro rapporto, ma anche della difficoltà che i giovani incontrano nel metabolizzare tutte le emozioni e le turbolenze in cui si imbattono, soprattutto attraverso i social. Ed è su questo argomento che De Filippi si sofferma, rivelando anche di aver dovuto smentire cosa si è detto sul suo conto, in merito all'eredità di Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi e il supporto a Kekko Silvestre

Durante la puntata di Password su RTL102.5, Maria De Filippi è intervenuta al telefono, chiamata mentre in studio era presente anche Kekko Silvestre, che dopo un periodo di pausa, ha annunciato che tornerà a San Siro, con un'unica data prevista per il 12 giugno 2025. Nel commentare questo ritorno tanto atteso che la conduttrice ha esordito dicendo: "Sono davvero contenta di questo rientro di Kekko, è bravissimo e se lo merita. Ci sono tante cose che mi legano a lui e anche una canzone". I due ricordano anche il momento in cui si sono conosciuti e di come De Filippi abbia da sempre nutrito una grande stima nei suoi confronti, tanto da provare a rimettere pace tra lui e Lorenzo Suraci, altro membro dei Modà, come racconta Silvestre:

Lorenzo me l’ha detto a posteriori che lo chiamavi. Quando lei mi conobbe, mi chiamò dicendomi chi era e io non ci credevo, stavo andando all’Arena a fare gli Awards e mi chiese di scrivergli una canzone, ovvero “Urlo e non mi senti” per Alessandra Amoroso. Mi chiedeva consigli e per me non era vero.

L'eredità di Maurizio Costanzo

Il cantante ha poi parlato delle sue difficoltà e del fatto che abbia preferito prendersi una pausa dalle scene, piuttosto che mostrarsi in una condizione che non gli avrebbe consentito di stare a proprio agio in scena. De Filippi, quindi, sottolinea come un artista abbia l'opportunità di mostrare anche questo suo lato più fragile, per poi soffermarsi sulle difficoltà che incontrano i giovani che devono confrontarsi con i social in cui non è facile estrapolare la verità, raccontando un episodio che ha visto protagonista lei stessa e la sua famiglia:

Ti destabilizza quello che dicono su di te con un nome finto, abbiamo imparato in tv a cercare di non offendere e rispettare ed è giusto che sia avvenuto, non capisco perché sui social non sia così. Un giorno mi sono imbattuta in un tizio che avrà sui 65 anni che diceva delle “stronzate serie”, un sacco di palle con serietà su di me. E mi sono detta, “quasi le faccio vedere in tv così la gente capisce” ma poi ho cambiato idea, perché se lo faccio vedere gli faccio anche pubblicità.

Le dichiarazioni false di quest'uomo riguardavano l'eredità di Maurizio Costanzo e il come fosse stata gestita:

Ho pensato di querelarlo e l’ho fatto perché penso che ci sia un limite. Una cosa che mi ha fatto saltare i nervi quando ha parlato di Maurizio raccontando un’eredità pazzesca che io avrei rubato a mio figlio e ai figli di Maurizio. Io ho rinunciato all’eredità di Maurizio a favore dei suoi figli e un cretino che sui social dice questo mi ha fatto ribollire il sangue. Su questo argomento ero una iena, volevo farlo vedere per mostrare le palle che questo tizio dice. I social sono belli perché consentono la libertà a tutti di esprimersi ma non deve mai sorpassare il rispetto delle persone.