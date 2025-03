Alessia Marcuzzi: “Dispiaciuta per le critiche a Sanremo. Hanno detto che sembravo drogata, non è la verità”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Alessia Marcuzzi è stata ospite di Domenica In oggi, domenica 23 marzo 2025. La conduttrice televisiva pronta a tornare in tv con il suo nuovo show Obbligo o verità, ha raccontato del suo stop con la tv prima di tornare con Boomerissima. Ha ricoperto il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025, ricevendo però delle critiche. Nell'intervista con Mara Venier ha rivelato: "Hanno detto che sembravo drogata, ma non è la verità. Mia figlia ha 13 anni, legge tutto. Mi è dispiaciuto".

Le parole di Alessia Marcuzzi a Domenica In

"Io non cerco l'anima gemella, sono stata fortunata in amore. In questo momento sto bene così. Ho tanti amici, i miei figli, mi godo del tempo per me. Lavoro tanto, stare da sola può far bene a se stessi. Tendo sempre a controllare, a far stare bene gli altri, mi sto prendendo del tempo per me ora. Sono sempre stata impegnata, da sola mai. Avevo anche l'ansia di rimanere da sola, avevo voglia di sentirmi innamorata", le parole di Alessia Marcuzzi a Mara Venier e al pubblico di Rai 1. Dopo aver lasciato Mediaset, decise di fermarsi. A Domenica In ha spiegato:

Iniziai a 17 anni questo lavoro. Ho compito 50 anni e avevo bisogno di fermarmi e capire quale fosse la cosa giusta per me. Ho capito che le mie attività imprenditoriali potevano sostenere me e la famiglia e ho pensato "Forse è il momento giusto". Non avevo voglia di stare in video, volevo stare dietro le quinte. Io sto bene anche a casa mia, potevo permettermi di fermarmi e l'ho fatto. Poi arrivò Boomerissima

Sulle critiche a Sanremo: "Hanno detto che sembravo drogata, mi è dispiaciuto"

La Marcuzzi dopo lo stop, è tornata in tv e dopo Boomerissima e Tale e Quale Show, è arrivata la co-conduzione del Festival di Sanremo, al fianco di Carlo Conti: "Sono stata felice, mi sono divertita. Sono stata autentica, sono scansonata" ha dichiarato prima di rispondere alle critiche ricevute: "Sono stata criticata e per me le critiche sono fondamentalim non mi offendo mai. C'è stata una cosa che mi è dispiaciuta, me l'hanno riferita perché io mi stavo difendendo. Mi hanno detto che sembravo drogata. Lo voglio dire, io non ho mai fumato, non mi sono mai drogata. Anche all'Isola dicevano che sembravo così, usavano termini forti. Questa è l'unica cosa che mi dispiace. Mia figlia ha 13 anni, le cose le legge. Quando leggono (i miei figli, ndr) drogata, ubriacona, quello mi dispiace perché non è la verità".