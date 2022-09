Le condizioni di Stefano Tacconi dopo l’emorragia, il figlio: “È un combattente” Da quattro mesi è ricoverato presso l’ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, e Novella 2000 ha parlato con uno dei figli del portiere, Andrea.

La vita di Stefano Tacconi e della sua famiglia è profondamente cambiata dallo scorso aprile, quando il portiere della Juventus è stato colpito da una emorragia cerebrale. Dopo due interventi chirurgici, prosegue la riabilitazione del super portiere che ha chiuso la carriera al Genoa. Da quattro mesi è ricoverato presso l'ospedale di Alessandria, nel reparto di neurochirurgia, e Novella 2000 ha parlato con uno dei figli del portiere, Andrea, che ha spiegato come si sta svolgendo la riabilitazione.

Le parole del figlio di Stefano Tacconi

La redazione di Novella 2000 ha quindi raccolto le parole di Andrea Tacconi, figlio del portiere perugino che in carriera ha difeso la porta di Spoleto, Pro Patria, Sambenedettese, Livorno, Avellino, Juventus e Genoa.

Papà sta migliorando piano piano, sarà una cosa lunga. Ci vuole un po’ di tempo, ma lo vedo bene, ogni giorno un pochino meglio.

L'ex portiere juventino, vincitore negli anni '80 di due Scudetti e di tutte le coppe europee dell'epoca, subito dopo uno dei due interventi tranquillizzò tutti lasciando un messaggio pubblicando su un foglio S+L (l'iniziale sua e di sua moglie).

I progressi

I progressi di Stefano Tacconi sono tangibili e dopo l'ischemia cerebrale dello scorso aprile sta migliorando lentamente. Così Andrea: "Sta seguendo il programma di riabilitazione ha iniziato a camminare con un piccolo supporto e ha anche iniziato a parlare abbastanza bene. Non c'è una data stimata, bisogna aspettare ma siamo fiduciosi perché sta migliorando di giorno in giorno".

Stefano Tacconi ha sposato in prime nozze Paola, risposato poi in seconde nozze con Laura, da cui ha avuto quattro figli e con cui è ancora unito adesso. Oggi è un imprenditore nel campo della ristorazione: ha messo di fatto a frutto un diploma di cuoco che ha sempre avuto ed è molto famoso per il suo vino, Junic.