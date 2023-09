Le cause della morte di Angus Cloud, l’attore di Euphoria deceduto per overdose accidentale I risultati dell’autopsia sul corpo del giovane Angus Cloud attestano che l’attore è morto a causa di un overdose accidentale. Nel suo corpo, un mix di sostanze rivelatosi poi letale.

A cura di Ilaria Costabile

Il 31 agosto, circa due mesi fa, moriva Angus Cloud, il giovane attore protagonista di Euphoria, di cui adesso si conoscono anche le cause del decesso, dopo l'esame autoptico eseguito dal medico legale della contea di Almeda in California. Il ragazzo è morto per un overdose accidentale, provocata da un mix di sostanze stupefacenti.

Gli esiti dell'autopsia di Angus Cloud

Nel corpo del giovane attore sono stati trovati fentanil, metanfetamine, benzodiazepine e cocaina, un mix rivelatosi letale per Cloud che, però, mette un punto a tutte le indiscrezioni circa un possibile suicidio dell'attore di cui si è parlato nelle ore successive alla sua scomparsa. La madre, infatti, aveva già dichiarato che non si era trattato di un gesto volontario, ma di una fine non voluta e per questa ragione accidentale. Una settimana prima del decesso, infatti, Angus Cloud aveva dovuto dire addio a suo padre, dopo una lunga malattia e l'evento, così tragico, aveva avuto delle ripercussioni sul giovane attore che, quindi, secondo alcuni non avrebbe retto al colpo. In realtà, stando a quanto dichiarato dalla madre, era intenzionato a trascorrere molto più tempo con la sua famiglia dopo l'accaduto e, nonostante la sofferenza, non aveva manifestato l'intento di togliersi la vita.

Il dolore di chi lo aveva conosciuto

La notizia della scomparsa improvvisa di Cloud aveva profondamente scosso coloro che avevano avuto modo di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e tanti sono stati i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia, ma anche da parte dei fan che hanno manifestato il loro sgomento attraverso tweet e post sui social. Il ruolo da lui interpretato in Euphoria, infatti, era riuscito a fare breccia in tanti adolescenti e il suo personaggio, Fezco, insieme a quello di Zendaya, sono tra i più significativi dell'intero progetto, al quale aveva preso parte per caso, senza sapere che sarebbe diventato un attore con tante possibilità di carriera davanti, oramai svanite.