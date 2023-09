L’attore Billy Miller è morto suicida, la madre Patricia rende note le cause del decesso BIlly Miller, attore di Suits e Febbre d’amore, si è tolto la vita. A fare luce sulle cause della sua morte è stata la madre Patricia in una nota, in cui ha parlato dei problemi di salute mentale di cui il figlio 43enne soffriva: “Ha combattuto per anni una battaglia lunga e coraggiosa contro la depressione bipolare”.

A cura di Elisabetta Murina

Billy Miller si è tolto la vita. L'attore di Suits con Meghan Markle e di Febbre d'amore è morto lo scorso 17 settembre, a 43 anni, e da tempo soffriva di sindrome maniaco depressiva. Le cause del decesso sono state rivelate dalla madre Patricia in una nota, come riporta il Daily Mail.

Le parole della madre di Billy Miller

A svelare le cause della morte di Billy Miller, avvenuta il 17 settembre all'età di 43 anni, è stata la madre Patricia in una nota. La donna ha fatto sapere che il figlio si è tolto la vita e che da anni stava affrontando i suoi problemi di salute mentale. "Ha combattuto per anni una battaglia lunga e coraggiosa contro la depressione bipolare. Ha fatto tutto il possibile per controllare la malattia", ha detto Patricia, in una dichiarazione che è stata condivisa anche da Soap Opera Digest .

La donna ha precisato che qualsiasi altra speculazione sulla sua morte non è fondata e che questa è l'unica versione, la verità, su come sono andate le cose, Tantissimi gli amici, i familiari e i fan che hanno voluto ricordarlo con un pensiero o messaggio. "Alla fine la malattia ha vinto la battaglia e lui si è arreso", ha concluso Patricia Miller.

La carriera di Billy Miller

Il successo di Billy Miller è arrivato grazie al ruolo di Richie Novak nella soap All My Children, in cui ha recitato per un anno, dal 2007 al 2008. Ha poi preso parte a Febbre d'amore, in cui ha prestato volto e voce al personaggio di Billy Abbott. Grazie a questo ruolo, vinse tre Daytime Emmy, due come miglior attore non protagonista e uno come miglior attore protagonista. Nella sua carriera si ricordano poi General Hospital, in cui ha partecipato come personaggio singolo fino al 2019, e Suits per cinque episodi insieme a Meghan Markle. Ci sono anche NCIS, American Sniper al fiano di Clint Eastwood e Urban Cowboy.