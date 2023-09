Silvia Toffanin svela la morte di Yilmaz di Terra Amara, Uğur Güneş: “Ogni storia ha una fine” A Verissimo, la scena esclusiva della morte di Yilmaz nella serie Terra Amara. In studio l’attore Uğur Güneş.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 16 settembre, Silvia Toffanin ha intervistato Uğur Güneş, che interpreta il personaggio di Yilmaz nella soap turca di Canale5 Terra amara. Toffanin ha svelato che Yilmaz morirà e ha mostrato la scena in esclusiva. Ma andiamo con ordine. L'attore ha parlato con affetto dell'Italia

Ho passato le mie vacanze in Italia, poi sono tornato a Istanbul. Non ho imparato molto della lingua, ma ho mangiato tantissimo. Conosco poche parole, buongiorno, bellissima e grazie. Sono rimasto molto sorpreso dall'affetto ricevuto in Italia. In realtà essere amato così tanto, forse è un po' eccessivo e io mi sento in imbarazzo, ma è una cosa bellissima e vi ringrazio.

Uğur Güneş, l'attore di Terra Amara si racconta a Verissimo

L'attore Uğur Güneş, nello studio di Verissimo, ha ricordato le prime tappe della sua carriera, i no ricevuti, le porte trovate chiuse, le difficoltà affrontate senza rinunciare mai al suo sogno:

Sognavo di fare l'attore anche se non pensavo che sarei arrivato dove sono ora in così poco tempo. Il primo ruolo l'ho avuto a circa vent'anni. Andavo all'Università. Ci sono state molte difficoltà, perché questo lavoro è impegnativo, ci vuole impegno e pazienza. All'inizio, ho avuto delle difficoltà, ma le ho superate. Se ho ricevuto tanti no? Sì, certamente, è successo così tante volte che non riuscirei a contarle, ma non ho rinunciato. Fa parte di ogni lavoro. Non si può avere successo se non si ha il coraggio di affrontare le difficoltà della vita.

E ha continuato: "Fare l'attore è stata una mia scelta. La mia famiglia era titubante, ma non ho mai smesso di correre dietro ai miei sogni e adesso la mia famiglia è orgogliosa di me".

Anticipazioni Terra Amara, Yilmaz muore

L'attore di Terra Amara ha svelato: "Soffro di vertigini, l'altitudine mi mette paura". Poi ha parlato del personaggio di Yilmaz: "Gli voglio bene. Non avrei potuto interpretarlo così, se non gli volessi bene. È stata una bella avventura. Ho lavorato duramente per questo personaggio, ma ogni storia ha una fine". Così, la conduttrice Silvia Toffanin ha preso la parola e ha spiegato: "Oggi mostriamo in anteprima che cosa accadrà tra pochi giorni a Yilmaz. Yilmaz tra qualche giorno morirà". Tra il pubblico si è sollevato un "No" di delusione. Ecco il video esclusivo.

Uğur Güneş commenta la morte di Yilmaz

L'attore ha commentato: "Purtroppo ogni storia ha una fine. La storia prevedeva questo ed è finita. Voglio ringraziare tutti gli spettatori che mi hanno seguito. Yilmaz è vissuto grazie a voi, è il momento di dire addio". La puntata della morte di Yilmaz andrà in onda sabato 23 settembre alle ore 14:10 su Canale5.