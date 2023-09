Uğur Güneş e la morte di Yilmaz a Terra Amara: “Scelta definitiva, ho pianto leggendo il copione” Uğur Güneş, l’attore che interpreta il ruolo di Yilmaz nella soap opera Terra Amara, si racconta a Verissimo dopo l’uscita di scena del suo personaggio: “Sarà una morte definitiva. Ho pianto quando ho letto il copione”.

A cura di Stefania Rocco

Il percorso di Yilmaz nella soap opera Terra Amara si è concluso oggi, almeno per l’Italia. Il personaggio interpretato dall’attore Uğur Güneş è morto tragicamente nel corso di un episodio che ha segnato ufficialmente la sua uscita di scena. Silvia Toffanin lo ha intervistato nel corso dell’ultima puntata di Verissimo per raccogliere le prime impressioni a caldo immediatamente dopo la messa in onda dell’episodio della soap turca che ha segnato l’uscita di scena di Yilmaz. “Quando il mio personaggio è morto, tutti in Turchia abbiamo provato la stessa tristezza, è stata una bella storia ma è finita. Ringrazio l’Italia che ha amato così tanto Yilmaz”, sono state le prime parole dell’attore che poi ha svelato di avere subito la decisione degli sceneggatirori e di non avere lasciato la soap per sua scelta: “Non l’ho scelto io. Era già previsto che sarebbe morto. Non è stato improvvisato. Lo sapevo già”.

Uğur Güneş: “Triste rivedere la scena, mi ero abituato a Yilmaz”

Verissimo ha quindi riproposto la scena della morte di Yilmaz, momento che l’attore ha commentato così: “Questa è la scena d’addio a uno dei personaggi che ho interpretato al meglio. È stato triste, sia quando quella scena l’ho girata sia adesso che l’ho rivista. Quel giorno eravamo tristi anche sul set. Mi ero abituato a Yilmaz e al set. Quando è morto è stato come perdere una parte di me. È stato uno dei personaggi più belli ed emotivi che abbia mia interpretato. All’inizio non sapevo come avrei recitato questa scena e quando ho letto il copione ho pianto. Ho ripensato a quando ho accettato questo progetto. Era il momento di dirgli addio. È una morte definitiva. Gli spettatori ci resteranno male ma non ci saranno ritorni”. Quindi ha raccontato di essersi intensamente preparato prima di giurare la scena in questione: “Prima di interpretare questa scena mi sono consultato con alcuni amici medici. Ho chiesto come respirare, come dovevano essere le pupille. Volevo che fosse vero, che fosse il mio grande addio e credo di esserci riuscito. È stato un bel momento della mia carriera”.

La possibilità che Uğur Güneş lavori in Italia

Sebbene abbia lasciato il set, Güneş ha raccontato di essere rimasto in ottimi rapporti con i colleghi: “Con il cast siamo rimasti in buoni rapporti. Ho condiviso con loro dei bellissimi ricordi e ci sentiamo tuttora anche se lavoriamo in progetti diversi”. E quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se gli piacerebbe lavorare in Italia, ha concluso: “Se dovesse esserci un progetto perché no?”.